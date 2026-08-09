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Häuser in Kableshkovo, Bulgarien

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14 immobilienobjekte total found
Haus 3 zimmer in Kableshkovo, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Kableshkovo, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 146 m²
Etagenzahl 2
Freistehendes Haus mit privatem Pool und Meerblick | Das Weinberg Resort, Aheloy IBG Real Es…
$220,883
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IBG REAL ESTATES LTD
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Haus 3 Schlafzimmer in Kableshkovo, Bulgarien
Haus 3 Schlafzimmer
Kableshkovo, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen ein gepflegtes Einfamilienhaus im ruhigen Wohnkomplex F…
$289,826
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Nils Ott Real Estates
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Haus 3 Schlafzimmer in Kableshkovo, Bulgarien
Haus 3 Schlafzimmer
Kableshkovo, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen ein Einfamilienhaus im Rohbauzustand im exklusiven Wohn…
$138,101
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LDV InvestLDV Invest
Haus 3 Schlafzimmer in Kableshkovo, Bulgarien
Haus 3 Schlafzimmer
Kableshkovo, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 179 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen ein Einfamilienhaus der besonderen Art im exklusiven Wo…
$305,065
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Haus 3 zimmer in Kableshkovo, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Kableshkovo, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
Stockwerk 1/1
ID 34157796 Preis: 95.000 Euro. Lokalität: KableshkovoZimmer: 3Gesamtfläche: 70 Quadratmeter…
$109,657
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Haus 3 zimmer in Kableshkovo, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Kableshkovo, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 85 m²
Stockwerk 1/1
ID 34346902 Preis: 100.000 Euro. Ort: KableshkovoZimmer: 3Gesamtfläche: 85 Quadratmeter.Bode…
$114,015
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Haus 3 Schlafzimmer in Kableshkovo, Bulgarien
Haus 3 Schlafzimmer
Kableshkovo, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 179 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen ein hochwertiges Einfamilienhaus im exklusiven Vi…
$215,818
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Haus 2 Schlafzimmer in Kableshkovo, Bulgarien
Haus 2 Schlafzimmer
Kableshkovo, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen ein gepflegtes Einfamilienhaus im beliebten Wohnkomplex…
$222,601
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Haus 5 zimmer in Kableshkovo, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Kableshkovo, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 80 m²
Stockwerk 1/1
ID 28435492Preis: ab 100.000 EuroLokalität: KableshkovoZimmer: von 2 bis 4Gesamtfläche: von …
$113,764
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Bungalow in Kableshkovo, Bulgarien
Bungalow
Kableshkovo, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Objektbeschreibung: Dieser charmante Bungalow in der Wohnanlage Village Black Sea View biete…
$166,790
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Bungalow in Kableshkovo, Bulgarien
Bungalow
Kableshkovo, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen einen gepflegten Bungalow mit 75 m² Wohnfläche auf eine…
$108,427
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Haus 3 Schlafzimmer in Kableshkovo, Bulgarien
Haus 3 Schlafzimmer
Kableshkovo, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 179 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen ein Einfamilienhaus im Rohbauzustand im exklusiven Wohn…
$159,787
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Haus 3 zimmer in Kableshkovo, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Kableshkovo, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 146 m²
Stockwerk 2/2
ID 33997436Kosten: 149.000 EuroLokalität: AheloyZimmer: 3Gesamtfläche: 146 m2 + 424 m2 HofBo…
$171,989
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Haus 3 zimmer in Kableshkovo, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Kableshkovo, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Etagenzahl 2
Wir bieten ein geräumiges zweistöckiges Haus in Kableschkowo an. Das Haus hat eine Wohnfl…
$211,696
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