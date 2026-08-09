Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Bulgarien
  3. Oblast Dobritsch
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Oblast Dobritsch, Bulgarien

;
Baltschik
5
General Toschewo
3
37 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Chestimensko, Bulgarien
Haus 3 Schlafzimmer
Chestimensko, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen ein solide gebautes Einfamilienhaus mit Pool und großem…
$81,759
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Haus 4 Schlafzimmer in General Toschewo, Bulgarien
Haus 4 Schlafzimmer
General Toschewo, Bulgarien
Schlafräume 4
Fläche 83 m²
Objektbeschreibung: Das Haus liegt in einem hübschen Dorf, nur 10 Minuten von General Toshev…
$41,010
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Haus 4 Schlafzimmer in Vasilevo, Bulgarien
Haus 4 Schlafzimmer
Vasilevo, Bulgarien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen ein gepflegtes Einfamilienhaus mit separatem Gästehaus …
$97,373
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
TekceTekce
Haus 3 Schlafzimmer in Durankulak, Bulgarien
Haus 3 Schlafzimmer
Durankulak, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Objektbeschreibung: Zum Verkauf steht ein Haus mit großem Grundstück, das komplett renoviert…
$12,561
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Haus 2 Schlafzimmer in Odrintsi, Bulgarien
Haus 2 Schlafzimmer
Odrintsi, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen ein charmantes, teilweise saniertes Haus mit großzügige…
$41,325
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Haus 5 zimmer in Kranevo, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Kranevo, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 254 m²
Stockwerk 3/4
#27360946 Wir bieten zwei Etagen eines Hauses im Dorf Kranevo, Dobrich, in einem ruhigen mal…
$252,898
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Aleksandria, Bulgarien
Haus 3 Schlafzimmer
Aleksandria, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen ein Einfamilienhaus mit großem Grundstück im Dorf Aleks…
$46,888
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Haus 5 zimmer in Rogachevo, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Rogachevo, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 1 500 m²
Stockwerk 2/2
#30402716 Die Siedlung: Rogachevo Dorf, Balchik.Gesamtfläche des Grundstücks: 2,457 qm.Gebäu…
$842,765
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Ali-Anife, Bulgarien
Bungalow
Ali-Anife, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Objektbeschreibung: Zum Verkauf steht ein vollständig renoviertes Einfamilienhaus in einem r…
$99,350
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Haus 6 Schlafzimmer in Bezvoditsa, Bulgarien
Haus 6 Schlafzimmer
Bezvoditsa, Bulgarien
Schlafräume 6
Fläche 1 200 m²
Objektbeschreibung: Schönes, großes Haus auf zwei Ebenen in einem ruhigen Dorf mit einem kle…
$187,474
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Haus 3 Schlafzimmer in Slaveevo, Bulgarien
Haus 3 Schlafzimmer
Slaveevo, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen ein gepflegtes Einfamilienhaus in attraktiver Lage im D…
$188,913
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Haus 2 Schlafzimmer in Goritsa, Bulgarien
Haus 2 Schlafzimmer
Goritsa, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 137 m²
$46,244
Eine Anfrage stellen
Villa in Bojurets, Bulgarien
Villa
Bojurets, Bulgarien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen eine einzigartige, neu errichtete Villa nach höchsten E…
$708,425
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Haus in Prilep, Bulgarien
Haus
Prilep, Bulgarien
$35,839
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Malina, Bulgarien
Bungalow
Malina, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Objektbeschreibung: Zum Verkauf steht ein charmant renovierter, unmöblierter Bungalow mit zw…
$79,107
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Haus 3 zimmer in Stefan Karadja, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Stefan Karadja, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
Etagenzahl 1
IBG Real Estates freut sich, dieses Haus in einem schönen großen Dorf in der Nähe von Durank…
$21,493
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
IBG REAL ESTATES LTD
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Български
Haus 4 zimmer in Baltschik, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Baltschik, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 757 m²
Stockwerk 1/3
ID 33554890 Es wird zum Verkauf angeboten: Drei dreistöckige Villen mit Panoramablick auf da…
$617,544
Eine Anfrage stellen
Haus 5 zimmer in General Toschewo, Bulgarien
Haus 5 zimmer
General Toschewo, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 115 m²
Etagenzahl 3
Wir freuen uns, dieses große und solide Landhaus, in einem ruhigen Dorf gelegen, nur 12 km v…
$38,203
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
IBG REAL ESTATES LTD
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Български
Haus 8 zimmer in Obrochishte, Bulgarien
Haus 8 zimmer
Obrochishte, Bulgarien
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 270 m²
Etagenzahl 2
Villa Sorrento Italiana – Luxusvilla mit Meerblick mit Pool, Garagen und zwei unabhängigen R…
$590,403
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
IBG REAL ESTATES LTD
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Български
Haus 4 zimmer in Luliakovo, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Luliakovo, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 127 m²
Etagenzahl 1
Wir freuen uns, dieses geräumige Landhaus in der gut ausgebauten und ruhigen Dorf, nur 5 km …
$68,455
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
IBG REAL ESTATES LTD
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Български
Haus 2 Schlafzimmer in Orlova Mogila, Bulgarien
Haus 2 Schlafzimmer
Orlova Mogila, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen ein charmantes Haus in ruhiger und naturnaher Lage im D…
$20,595
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Haus 5 zimmer in Nova Kamena, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Nova Kamena, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 1 500 m²
Etagenzahl 1
Wir freuen uns, dieses geräumige Anwesen in der Gemeinde zwischen den Städten Tervel, Dobric…
$46,282
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
IBG REAL ESTATES LTD
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Български
Haus 3 zimmer in Sirakovo, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Sirakovo, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Etagenzahl 1
Wir freuen uns, diese erschwingliche Landschaftsimmobilie mit hervorragendem Potenzial anbie…
$11,717
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
IBG REAL ESTATES LTD
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Български
Haus 4 zimmer in Spasovo, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Spasovo, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
Etagenzahl 1
Wir freuen uns, dieses renovierte Haus in einer ruhigen Gegend in der Nähe des Zentrums des …
$80,452
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
IBG REAL ESTATES LTD
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Български
Haus 3 zimmer in Spasovo, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Spasovo, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
Etagenzahl 1
Wir freuen uns, dieses ausgezeichnete Renovierungsprojekt in einem großen und gut ausgebaute…
$12,762
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
IBG REAL ESTATES LTD
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Български
Villa in Bezvoditsa, Bulgarien
Villa
Bezvoditsa, Bulgarien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 430 m²
Objektbeschreibung: Video: https://youtu.be/E-_6_VYC-fI Zum Verkauf stehen zwei Häuser, die…
$216,678
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Haus 4 zimmer in Gurkovo, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Gurkovo, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 99 m²
Etagenzahl 1
Wir freuen uns, dieses einstöckige Haus in einem großen und sehr gut ausgebauten Dorf in der…
$39,445
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
IBG REAL ESTATES LTD
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Български
Haus 5 zimmer in Luliakovo, Bulgarien
Haus 5 zimmer
Luliakovo, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
IBG Real Estates freut sich, dieses außergewöhnlich gepflegte Anwesen in einem ruhigen und f…
$91,675
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
IBG REAL ESTATES LTD
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Български
Villa in Baltschik, Bulgarien
Villa
Baltschik, Bulgarien
Schlafräume 4
Fläche 2 450 m²
Objektbeschreibung: Zum Verkauf steht ein neu erbautes Haus nach hohen EU-Standards. Es befi…
$233,171
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Haus 4 zimmer in Liahovo, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Liahovo, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Etagenzahl 1
Wir freuen uns, dieses charmante Einfamilienhaus in einem gut ausgebauten Dorf nur 15 km vom…
$82,645
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
IBG REAL ESTATES LTD
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Български

Eigenschaftstypen in Oblast Dobritsch

villen

Immobilienangaben in Oblast Dobritsch, Bulgarien

mit Garage
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen