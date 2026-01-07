Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Qark Vlora
  4. Langfristige Vermietung

Langfristige Miete von Immobilien in Qark Vlora, Albanien

Orikum
18
Vlora
488
Qender Vlore
9
518 immobilienobjekte total found
Grundstück in Panaje, Albanien
Grundstück
Panaje, Albanien
Fläche 7 000 m²
Grundstück zum Verkauf im Valias Bereich, nur wenige Minuten von Tirana entfernt, geeignet f…
$586
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
NEXT REAL ESTATE
Sprachen
English, Polski, Italiano
🌇🏡 FOR RENT 2+1+2 APARTMENT IN THE FORMER FISH FACTORY, VLORA in Bashkia Vlore, Albanien
🌇🏡 FOR RENT 2+1+2 APARTMENT IN THE FORMER FISH FACTORY, VLORA
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 10
🌇🏡 FUR RENT 2+1+2 APARTMENT IN DER FISCHEREI🏷 Preis: 450 Euro/Monat📐 Fläche: 120 m2📍 Lage: R…
$527
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DES Real Estate
Sprachen
English, Italiano
🔑🏡 APARTMENT 1+1 FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA. in Bashkia Vlore, Albanien
🔑🏡 APARTMENT 1+1 FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA.
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Fläche 65 m²
Stockwerk 7
🔑🏡 APARTMENT 1+1 FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA.💶 Preis: €400 / Monat📐 Fläche: 65 m2📍 Standort…
$468
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DES Real Estate
Sprachen
English, Italiano
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near the Navy School in Bashkia Vlore, Albanien
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near the Navy School
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 4
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near the Navy School 💶 Price: €400 / mon…
$465
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DES Real Estate
Sprachen
English, Italiano
Gewerbefläche 80 m² in Bashkia Vlore, Albanien
Gewerbefläche 80 m²
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 80 m²
Premium Location in Transballkanike, Vlorë! A long-term lease is offered for a shop in the …
$405
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
NEXT REAL ESTATE
Sprachen
English, Polski, Italiano
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near Hannover Bar in Bashkia Vlore, Albanien
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near Hannover Bar
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Stockwerk 3
🔑🏡 1+1 WOHNUNG FÜR RENT IN LUNGOMARE, VLORA📍 in Hannover Bar💶 Preis: €450 / Monat📐 Fläche: 8…
$519
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DES Real Estate
Sprachen
English, Italiano
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA. 📍 Near Pirro Hotel in Bashkia Vlore, Albanien
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA. 📍 Near Pirro Hotel
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Stockwerk 2
🔑🏡 1+1 APARTMENT FÜR RENT IN LUNGOMARE, VLORA.📍 In der Nähe von Pirro Hotel💶 Preis: €500 / M…
$585
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DES Real Estate
Sprachen
English, Italiano
Studio 2 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Studio 2 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 4
✅ Price: 250 Euro/month ✅ Location: Old Beach, Vlore The area where the apartment is locate…
$293
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
NEXT REAL ESTATE
Sprachen
English, Polski, Italiano
🌇🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN ALEKSANDRIA, VLORA in Bashkia Vlore, Albanien
🌇🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN ALEKSANDRIA, VLORA
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 420 m²
Stockwerk 10
🌇🏡 1+1 WOHNUNG FÜR RENT IN ALEKSANDRIA, VLORA🏷 Preis: 420 Euro/Month📐 Fläche: 70 m2📍 Lage: S…
$479
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DES Real Estate
Sprachen
English, Italiano
Wohnung in Bashkia Vlore, Albanien
Wohnung
Bashkia Vlore, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 3
Entdecken Sie Serenity am Meer: OUR ' Melody of the Sea ' 1+1 Apartments in der PictureSque …
$460
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Bashkia Vlore, Albanien
Wohnung
Bashkia Vlore, Albanien
✅ Çmimi: 600 Euro/muaj ✅ Vendndodhja: Prane restorant Brooklyn, Vlore Apartamenti ndodhet …
$703
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
NEXT REAL ESTATE
Sprachen
English, Polski, Italiano
Wohnung 3 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 102 m²
Stockwerk 9
✅ Çmimi: 500 Euro/Muaj ✅ Vendndodhja: Haso, Lungomare, Vlore✅ Siperfaqe: 102m2Zona në të cil…
$590
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
NEXT REAL ESTATE
Sprachen
English, Polski, Italiano
Wohnung in Bashkia Vlore, Albanien
Wohnung
Bashkia Vlore, Albanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Stockwerk 9
JETZT!! Schöne Wohnung Ideal gelegen in AW Gebäude in ISMALI QEMALI BOULEVAVARD, VLORE. BRIR…
$748
pro Monat
Eine Anfrage stellen
🔑🏡 APARTMENT 2+2+3 FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA. 📍 Near Laid Hotel in Bashkia Vlore, Albanien
🔑🏡 APARTMENT 2+2+3 FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA. 📍 Near Laid Hotel
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
🔑🏡 APARTMENT 2+2+3 FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA.📍 In der Nähe von Laid Hotel💶 Preis: €600 / …
$703
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DES Real Estate
Sprachen
English, Italiano
🔑🏡 FOR RENT LUXURY 1+1 APARTMENT IN LUNGOMARE, VLORA. in Bashkia Vlore, Albanien
🔑🏡 FOR RENT LUXURY 1+1 APARTMENT IN LUNGOMARE, VLORA.
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 70
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 5
🔑🏡 FUR RENT LUXURY 1+1 APARTMENT IN LUNGOMARE, VLORA.💶 Preis: €600 / Monat📐 Fläche: 70 m2📍 L…
$705
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DES Real Estate
Sprachen
English, Italiano
🆕🏢 BUSINESS PREMISES FOR RENT IN BULEVARD, VLORA 📍 Opposite Flamurtari Stadium in Bashkia Vlore, Albanien
🆕🏢 BUSINESS PREMISES FOR RENT IN BULEVARD, VLORA 📍 Opposite Flamurtari Stadium
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 53 m²
Etagenzahl 1
🆕🏢 BUSINESS PREMISE FÜR RENT IN BULEVARD, VLORA📍 Gegenüber dem Flamurtari Stadion🏷 Preis: 60…
$685
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DES Real Estate
Sprachen
English, Italiano
Haus 2 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Haus 2 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
✅ Preis: 300 Euro/Monat✅ Lage: in der Nähe von Saint Tropez, VloreDie Gegend, in der sich di…
$352
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
NEXT REAL ESTATE
Sprachen
English, Polski, Italiano
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near Taushan in Bashkia Vlore, Albanien
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near Taushan
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 5
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near Taushan 💶 Price: €250 / month 📐 Ar…
$293
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DES Real Estate
Sprachen
English, Italiano
🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT ON “RRUGA E CIPAJVE”, VLORA in Bashkia Vlore, Albanien
🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT ON “RRUGA E CIPAJVE”, VLORA
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 70 m²
Stockwerk 6
🏡 1+1 APARTNER FÜR RENT ON “RRUGA E CIPAJVE”, VLORA🏷️Mietpreis: 400 Euro/Monat (verhandelbar…
$465
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DES Real Estate
Sprachen
English, Italiano
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near Titanic Restaurant in Bashkia Vlore, Albanien
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near Titanic Restaurant
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 5
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near Titanic Restaurant 💶 Price: €550 / …
$639
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DES Real Estate
Sprachen
English, Italiano
🆕🏡 APARTMENT 2+1 FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA in Bashkia Vlore, Albanien
🆕🏡 APARTMENT 2+1 FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 5
🆕🏡 APARTMENT 2+1 FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA🏷 Preis: 450 Euro/Monat📐 Fläche: 100 m2 Gesamt📍…
$524
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DES Real Estate
Sprachen
English, Italiano
Gewerbefläche 53 m² in Bashkia Vlore, Albanien
Gewerbefläche 53 m²
Bashkia Vlore, Albanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 53 m²
Ein Langzeit-Miet-Shop ist im hochbegehrten Bereich von Skela, Vlora erhältlich. Die Räumlic…
$703
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
NEXT REAL ESTATE
Sprachen
English, Polski, Italiano
Wohnung in Bashkia Vlore, Albanien
Wohnung
Bashkia Vlore, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 5
Das 1+1 Apartment in Vlora, Albanien liegt günstig im Stadtzentrum, nur einen 3-minütigen Sp…
$345
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Die Wohnung befindet sich in einer ruhigen und sicheren Gegend, mit einfachem Zugang zu den …
$444
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
NEXT REAL ESTATE
Sprachen
English, Polski, Italiano
🏢🔑 BUSINESS PREMISES FOR RENT NEAR THE MUSIC SCHOOL, VLORA in Bashkia Vlore, Albanien
🏢🔑 BUSINESS PREMISES FOR RENT NEAR THE MUSIC SCHOOL, VLORA
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 120 m²
🏢🔑 BUSINESS PREMISES FOR RENT NEAR THE MUSIC SCHOOL, VLORA 💶 Price: €1200/month 📐 Area: …
$1,417
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DES Real Estate
Sprachen
English, Italiano
Wohnung in Orikum, Albanien
Wohnung
Orikum, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 2
Die Wohnung befindet sich an der ersten Linie der Küste, es hat eine Gesamtfläche von 60 m2.…
$348
pro Monat
Eine Anfrage stellen
🔑🏡 APARTMENT 2+1+2 FOR RENT NEAR SOCIAL SECURITY, VLORA in Bashkia Vlore, Albanien
🔑🏡 APARTMENT 2+1+2 FOR RENT NEAR SOCIAL SECURITY, VLORA
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
🔑🏡 APARTMENT 2+1+2 FOR RENT NEAR SOCIAL SECURITY, VLORA💶 Preis: 400 Euro / Monat📐 Fläche: 12…
$461
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DES Real Estate
Sprachen
English, Italiano
Wohnung 2 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
✅ Price: 250 Euro/Month ✅ Location: Behind the tunnel, Vlore ✅ Area: 65m2 The area where th…
$291
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
NEXT REAL ESTATE
Sprachen
English, Polski, Italiano
Wohnung 2 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 86 m²
✅ Preis: 350 Euro/Monat✅ Lage: Hinter "Brooklyn" Hotel, Vlore✅ Oberfläche: 86m2Die Gegend, i…
$399
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
NEXT REAL ESTATE
Sprachen
English, Polski, Italiano
Wohnung 2 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
✅ Preis: 40.000 Leke/Monat✅ Lage: In der Nähe von Laid Hotel, Vlore✅ Verfügbar für Miete 1 J…
$461
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
NEXT REAL ESTATE
Sprachen
English, Polski, Italiano

Eigenschaftstypen in Qark Vlora

wohnungen
häuser
gewerbeimmobilien

Immobilienangaben in Qark Vlora, Albanien

mit Bergblick
Realting.com
Gehen