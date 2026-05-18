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Studio-Apartments mit Swimmingpool in Süd-Albanien, Albanien

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Saranda
5
Orikum
19
Vlora
43
Himare
3
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4 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Palase, Albanien
Studio 1 zimmer
Palase, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 3/3
Neues Studio-Apartment in Palasa, Vlora, Dhermi, Albanien zu verkaufen. – Luxuriöse Residenz…
$161,720
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Studio 1 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Studio 1 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 4/8
Neues Studio-Apartment in Vlora, Albanien, zu verkaufen. Nutzen Sie diese seltene Gelegenhei…
$126,013
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Studio 1 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Studio 1 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 2/11
Neues Studio-Apartment im Stadtzentrum von Vlora, Albanien, direkt am Strand zu verkaufen. S…
$147,796
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AdriastarAdriastar
Studio 1 zimmer in Orikum, Albanien
Studio 1 zimmer
Orikum, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 4/5
Studio-Apartment am Meer in Radhima, Vlora, Südalbanien, zu verkaufen. Radhima zählt zu den …
$143,677
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Immobilienangaben in Süd-Albanien, Albanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
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