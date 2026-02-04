Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Saranda
  4. Wohnimmobilien
  5. Studio

Studio-Wohnungen in Saranda, Albanien

2 immobilienobjekte total found
Studio 2 zimmer in Gjashte, Albanien
Studio 2 zimmer
Gjashte, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 2/7
✅ Price: 1550 Euro/M2 (61,225 Euro) ✅ Location: 5th Street, Sarande ✅ Total area: 39.5m2 ✅ A…
$70,895
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
NEXT REAL ESTATE
Sprachen
English, Polski, Italiano
Studio 2 zimmer in Gjashte, Albanien
Studio 2 zimmer
Gjashte, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 2/7
✅ Preis: 1550 Euro/M2 (68,820 Euro)✅ Lage: 5th Street, Sarande✅ Gesamtfläche: 44.4m2✅ Ferien…
$80,073
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
NEXT REAL ESTATE
Sprachen
English, Polski, Italiano
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen