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Häuser mit Garage in Qender Vlore, Albanien

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villen
3
1 immobilienobjekt total found
Villa 7 zimmer in Kanine, Albanien
Villa 7 zimmer
Kanine, Albanien
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Etagenzahl 2
Villa mit privatem Garten in Kanina, Vlora, Albanische Riviera zu verkaufen. Nur wenige Minu…
$345,941
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Albania Property Group
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Immobilienangaben in Qender Vlore, Albanien

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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