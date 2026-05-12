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Berghütte kaufen in Qender Vlore, Albanien

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1 immobilienobjekt total found
Haus 4 zimmer in Sherishte, Albanien
Haus 4 zimmer
Sherishte, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 000 m²
Etagenzahl 2
Haus mit 2 Etagen und privatem Garten in Vlora, Albanien, zu verkaufen. Sind Sie des hektisc…
$294,825
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Albania Property Group
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Immobilienangaben in Qender Vlore, Albanien

mit Garten
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Luxuriös
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