Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Qender Vlore
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garten

Haus mit Garten kaufen in Qender Vlore, Albanien

1 immobilienobjekt total found
Haus 6 zimmer in Babice e Vogel, Albanien
Haus 6 zimmer
Babice e Vogel, Albanien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 273 m²
Etagenzahl 2
- RlVACY 2 THREE WHALE IN BABICA, ALIKOK, VLORA.Preis: insgesamt 180.000 (nicht verhandelbar…
$211,201
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DES Real Estate
Sprachen
English, Italiano
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Qender Vlore, Albanien

mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen