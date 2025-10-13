Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Zentral-Albanien
  4. Langfristige Vermietung
  5. Restaurant, Café

Langfristige Miete von Restaurants in Zentral-Albanien, Albanien

Restaurant, Café Löschen
Alles löschen
2 immobilienobjekte total found
Restaurant, Café 195 m² in Tirana, Albanien
Restaurant, Café 195 m²
Tirana, Albanien
Fläche 195 m²
Bar Lounge for Sale – Fresk, Tirana Excellent investment opportunity in a developing area! …
$2,329
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Restaurant, Café 69 m² in Tirana, Albanien
Restaurant, Café 69 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Etagenzahl 8
The premises are located on the ground floor of a new building at the entrance of Rr Rrapo H…
$874
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen