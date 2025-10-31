Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von Restaurants in Tirana, Albanien

3 immobilienobjekte total found
Restaurant, Café 46 m² in Tirana, Albanien
Restaurant, Café 46 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Etagenzahl 10
Bar / unit for rent in the well-known area of the Paris Commune in Tirana. • Net area: 46 m²…
$987
pro Monat
Restaurant, Café 69 m² in Tirana, Albanien
Restaurant, Café 69 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Etagenzahl 8
The premises are located on the ground floor of a new building at the entrance of Rr Rrapo H…
$874
pro Monat
Restaurant, Café 195 m² in Tirana, Albanien
Restaurant, Café 195 m²
Tirana, Albanien
Fläche 195 m²
Bar Lounge for Sale – Fresk, Tirana Excellent investment opportunity in a developing area! …
$2,329
pro Monat
