  2. Albanien
  3. Tirana
  4. Langfristige Vermietung
  5. Restaurant, Café

Langfristige Miete von Restaurants in Tirana, Albanien

1 immobilienobjekt total found
Restaurant, Café 46 m² in Tirana, Albanien
Restaurant, Café 46 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Etagenzahl 10
Bar / unit for rent in the well-known area of the Paris Commune in Tirana. • Net area: 46 m²…
$987
pro Monat
