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Wohnungen in Nord-Albanien, Albanien

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Durrës
1072
Lezhe Municipality
64
Shengjin
62
Shkoder Municipality
30
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1 050 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Stockwerk 2/8
Die Wohnung befindet sich im Gebiet Shkembi i Kavajas, im 2. Stock eines neuen, gepflegten G…
$163,688
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Century 21 Eon
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Wohnung 3 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Stockwerk 2/8
Wohnung zum Verkauf in Rrota e Kuqe Strandbereich, Durres,geeignet für kleine Familien und E…
$144,487
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Century 21 Eon
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Studio in Durrës, Albanien
Studio
Durrës, Albanien
Fläche 56 m²
Stockwerk 15/25
Studio mit Meerblick auf der ersten Linie im Gebiet Shkëmbi i Kavajës!Eine helle Studio-Wohn…
$77,848
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Century 21 Eon
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TekceTekce
Wohnung 1 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 4
Eine sehr gute Gelegenheit für den Aufenthalt oder die Investition in einem der begehrtesten…
$77,179
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Future Home Invest
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Wohnung 1 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
🏡 Zur Miete eine prächtige Wohnung 2+1 in einer ruhigen und grünen Wohnanlage!Das Haus mit e…
$750
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REMIX REAL ESTATE
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Wohnung 2 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Stockwerk 2/3
Wohnung 1+1 für Verkauf in der Marina Turquoise!In einem der exklusivsten Küstenprojekte in …
$232,934
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Investment Realty Group
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Wohnung 2 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 1
Die Wohnung befindet sich im 1. Stock, neben dem Olivia Hill am Kavaja Place. Die Wohnung is…
$74,954
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AFS Real Estate Management
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Wohnung 1 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 2/5
Ja versioni në anglisht, i përshtatur për një njoftim profesional:🏡 ZUM VERKAUF - 2 + 1 Wohn…
$196,538
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REMIX REAL ESTATE
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Wohnung 1 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 9
🏠 ZUM VERKAUF – 1+1 Wohnung in der Nähe von HOTEL VIVAS, DURRS 🌊📍 Standort: Gebiet Te Vivas,…
$86,708
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REMIX REAL ESTATE
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Wohnung 2 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 20 m²
Stockwerk 2/2
Das Studio-Apartment befindet sich im zweiten Stock ohne Aufzug in Vollga. Es hat 19,5 m2 na…
$68,035
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AFS Real Estate Management
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Wohnung 4 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 4 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 132 m²
Stockwerk 4/8
Die Wohnung befindet sich im 4. Stock eines Gebäudes mit Aufzug im Bereich des Zentrums von …
$393,076
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AFS Real Estate Management
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Wohnung 3 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 71 m²
Stockwerk 3/3
Premium Apartment mit Veranda. Türkis Marina Bay von Lalzi!Finden Sie ein neues Leben am Mee…
$317,831
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Investment Realty Group
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Studio 1 zimmer in Durrës, Albanien
Studio 1 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 5/9
$80,539
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Lux-Albania Home
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Penthouse 1 zimmer in Durrës, Albanien
Penthouse 1 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 9/9
🏡 ZUM VERKAUF – SPACIOUS PENTHOUSE | EHEMALS POLICE DISTRICT, DURRSIn einer der begehrtesten…
$213,880
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REMIX REAL ESTATE
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Wohnung 2 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 6/9
Die Wohnung befindet sich im 6. Stock eines neuen Gebäudes in der Gegend von Iliria Beach. E…
$105,173
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AFS Real Estate Management
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Studio 1 zimmer in Durrës, Albanien
Studio 1 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Stockwerk 1/9
DESLA TOWER RESIDENCE📍 Region Plazh, Durres🏗 Abschluss: 2029💳 Installationsplan bis 4 Jahre …
$80,287
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Century 21 Eon
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Wohnung 3 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Stockwerk 2/13
Die Wohnung befindet sich im 2. Stock über dem Boden eines Gebäudes mit einem Aufzug im Bere…
$177,205
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AFS Real Estate Management
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Wohnung 3 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Stockwerk 7
Die Wohnung befindet sich im 7. Stock eines neuen Gebäudes mit Aufzug und regulärer Verwaltu…
$182,808
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Wohnung 2 zimmer in Shtoj i Ri, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Shtoj i Ri, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Etagenzahl 6
Die Wohnung befindet sich im 5. Stock eines 6-stöckigen Gebäudes, das in der "Westküste 2" R…
$96,881
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AFS Real Estate Management
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Wohnung 2 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 5
Eine 1+1 Wohnung mit einer Gesamtfläche von 75 qm. m. und ein Balkon steht zum Verkauf. Es b…
$98,379
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CACTUS | Real Estate
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Wohnung 3 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
Stockwerk 2
Zum Verkauf steht 2+1 Wohnung im Stadtzentrum von Durres in der Nähe des Busbahnhofs - eine …
$142,667
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CACTUS | Real Estate
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Wohnung 3 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Stockwerk 3
Die Wohnung befindet sich im dritten Stock eines Aufzugsgebäudes im Bereich Kavaja Shemby, i…
$146,576
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AFS Real Estate Management
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Wohnung 1 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Stockwerk 5/7
🏡 SUPER 1+1 WOHNUNG ZUM VERKAUF – DURRS BEACH 🌊📍 In der Nähe von "Bajram Curri" SchuleAuf de…
$138,231
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REMIX REAL ESTATE
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Wohnung 1 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
🏡 📍 📐 🛏️ 1 с🛋️ 🌿 1🚿 1 ванна💰
$110,037
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REMIX REAL ESTATE
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Wohnung 2 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Etagenzahl 3
Apartment 1+1 with yard in Hamallaj for sale! In the Turquoise Marina Residence, in Hamalla…
$206,153
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Investment Realty Group
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Wohnung 2 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 5
Das Anwesen befindet sich im 5. Stock eines Gebäudes ohne Aufzug im Strandbereich, der zweit…
$158,896
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AFS Real Estate Management
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Wohnung 3 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
Stockwerk 3/5
Die Wohnung befindet sich im 3. Stock vom Erdgeschoss (oder der 2. Wohnfläche), in einem Geb…
$136,527
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AFS Real Estate Management
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Wohnung 3 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 3
Die Wohnung befindet sich im 3. Stock vom Erdgeschoss eines Gebäudes ohne Aufzug auf dem "Dy…
$209,994
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Studio 1 zimmer in Durrës, Albanien
Studio 1 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 31 m²
Stockwerk 6
Ein Studio-Apartment steht zum Verkauf in der Golem Nachbarschaft im Kolosseum Gebäude, 200 …
$69,621
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CACTUS | Real Estate
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Wohnung 1 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 20 m²
Zu verkaufen ist eine Garage in Tiefgarage in Qerret Bereich in der Nähe von Durres Stadt. D…
$29,045
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3 Zimmer
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Immobilienangaben in Nord-Albanien, Albanien

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