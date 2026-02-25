Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Bashkia Puke
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Bashkia Puke, Albanien

Qerret
36
36 immobilienobjekte total found
Wohnung in Bashkia Puke, Albanien
Wohnung
Bashkia Puke, Albanien
Fläche 42 m²
Stockwerk 2/5
Das Studio-Apartment befindet sich auf der 2. Wohnfläche eines neuen Gebäudes mit Aufzug (no…
$84,250
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Wohnung 1 zimmer in Bashkia Puke, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Bashkia Puke, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 2/7
Das Studio-Apartment befindet sich im 2. Stock eines neuen Gebäudes mit einem Aufzug in der …
$58,364
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Wohnung 3 zimmer in Bashkia Puke, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Bashkia Puke, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 79 m²
Stockwerk 2/5
Die Wohnung befindet sich auf der 2. Wohnfläche eines Neubaus mit Aufzug (noch im Bau) in de…
$156,783
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Otium DevelopmentOtium Development
Wohnung 3 zimmer in Bashkia Puke, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Bashkia Puke, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 79 m²
Stockwerk 3/5
Die Wohnung befindet sich auf der 3. Wohnfläche eines Neubaus mit Aufzug (noch im Bau) in de…
$167,596
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Wohnung 2 zimmer in Bashkia Puke, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Bashkia Puke, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Stockwerk 6/6
Ferienwohnungen 1+1 im "Blue Horizont" zu verkaufen Residence, Qerret, eine neue Residenz im…
$83,859
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Wohnung 2 zimmer in Bashkia Puke, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Bashkia Puke, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Stockwerk 1/5
Die Wohnung befindet sich auf der 1. Wohnfläche eines Neubaus mit Aufzug (noch im Bau) in de…
$107,341
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Wohnung in Bashkia Puke, Albanien
Wohnung
Bashkia Puke, Albanien
Fläche 37 m²
Stockwerk 1/6
Die Studiowohnung befindet sich im 1. Stock eines Neubaus mit Aufzug (noch im Bau) in der "A…
$63,355
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Wohnung 2 zimmer in Bashkia Puke, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Bashkia Puke, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Stockwerk 1/7
Die Wohnung befindet sich im 1. Stock eines neuen Gebäudes mit Aufzug (noch im Bau) in der "…
$97,222
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Wohnung 2 zimmer in Bashkia Puke, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Bashkia Puke, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Stockwerk 1/5
Die Wohnung befindet sich auf der 1. Wohnfläche eines Neubaus mit Aufzug (noch im Bau) in de…
$111,934
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Wohnung 3 zimmer in Bashkia Puke, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Bashkia Puke, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 114 m²
Residence "TikTalik" ist eines der schönsten Projekte, die in Qerret gebaut werden. In einer…
$168,252
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Wohnung 2 zimmer in Bashkia Puke, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Bashkia Puke, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Residence "TikTalik" ist eines der schönsten Projekte, die in Qerret gebaut werden. In einer…
$125,089
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Wohnung 2 zimmer in Bashkia Puke, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Bashkia Puke, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Die "TikTalik" Residence ist eines der schönsten Projekte, die in Qerret gebaut werden. In e…
$103,699
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Wohnung 2 zimmer in Bashkia Puke, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Bashkia Puke, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Stockwerk 2/5
Die Wohnung befindet sich im 2. Stock eines Neubaus mit Aufzug (noch im Bau) in der "PALM PA…
$95,414
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Wohnung 2 zimmer in Bashkia Puke, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Bashkia Puke, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Residence "TikTalik" ist eines der schönsten Projekte, die in Qerret gebaut werden. In einer…
$124,746
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Wohnung 3 zimmer in Bashkia Puke, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Bashkia Puke, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Stockwerk 1/6
Wohnung 2+1 zum Verkauf in der Residenz "Blue Horizont", Qerret, eine neue Residenz im Bau n…
$103,460
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Wohnung 1 zimmer in Bashkia Puke, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Bashkia Puke, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 1/7
Die Studiowohnung befindet sich im 1. Stock eines Neubaus mit Aufzug (noch im Bau) in der "V…
$58,364
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Wohnung in Bashkia Puke, Albanien
Wohnung
Bashkia Puke, Albanien
Fläche 42 m²
Stockwerk 3/5
Das Studio-Apartment befindet sich auf der 3. Wohnfläche eines Neubaus mit Aufzug (noch im B…
$90,061
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Wohnung 2 zimmer in Bashkia Puke, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Bashkia Puke, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Stockwerk 2/7
Die Wohnung befindet sich im 2. Stock eines neuen Gebäudes mit Aufzug (noch im Bau) in der "…
$97,222
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Wohnung 2 zimmer in Bashkia Puke, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Bashkia Puke, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Stockwerk 1/5
Die Wohnung befindet sich auf der 1. Wohnfläche eines Neubaus mit Aufzug (noch im Bau) in de…
$102,683
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Wohnung 2 zimmer in Bashkia Puke, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Bashkia Puke, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 1/5
Die Wohnung befindet sich auf der 1. Wohnfläche eines Neubaus mit Aufzug (noch im Bau) in de…
$110,450
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Wohnung 2 zimmer in Bashkia Puke, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Bashkia Puke, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Residence "TikTalik" ist eines der schönsten Projekte, die in Qerret gebaut werden. In einer…
$103,403
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Wohnung 3 zimmer in Bashkia Puke, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Bashkia Puke, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 122 m²
Die "TikTalik" Residenz ist eines der schönsten Projekte, die in Qerret gebaut werden. In ei…
$198,206
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Wohnung 1 zimmer in Bashkia Puke, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Bashkia Puke, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 2/7
Die Studiowohnung befindet sich im 2. Stock eines Neubaus mit Aufzug (noch im Bau) in der "V…
$55,292
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Wohnung 2 zimmer in Bashkia Puke, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Bashkia Puke, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Stockwerk 1/5
Die Wohnung befindet sich im 1. Stock eines neuen Gebäudes mit Aufzug (noch im Bau) in der "…
$99,242
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Wohnung 2 zimmer in Bashkia Puke, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Bashkia Puke, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Stockwerk 1/6
Die Wohnung befindet sich im 1. Stock eines neuen Gebäudes mit Aufzug (noch im Bau) in der "…
$106,543
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Wohnung 2 zimmer in Bashkia Puke, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Bashkia Puke, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Residence "TikTalik" ist eines der schönsten Projekte, die in Qerret gebaut werden. In einer…
$82,421
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Wohnung 3 zimmer in Bashkia Puke, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Bashkia Puke, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 1/6
Die Wohnung befindet sich im 1. Stock eines neuen Gebäudes mit Aufzug (noch im Bau) in der "…
$128,554
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Wohnung 2 zimmer in Bashkia Puke, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Bashkia Puke, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Residence "TikTalik" ist eines der schönsten Projekte, die in Qerret gebaut werden. In einer…
$111,233
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Wohnung 2 zimmer in Bashkia Puke, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Bashkia Puke, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Residence "TikTalik" ist eines der schönsten Projekte, die in Qerret gebaut werden. In einer…
$82,764
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Wohnung 1 zimmer in Bashkia Puke, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Bashkia Puke, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 1/7
Die Studiowohnung befindet sich im ersten Stock eines Gebäudes, das in der "Vista Mare" Resi…
$55,292
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська

Eigenschaftstypen in Bashkia Puke

1 Zimmer
2 Zimmer

Immobilienangaben in Bashkia Puke, Albanien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen