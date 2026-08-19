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Wohnungen in Shengjin, Albanien

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penthäuser
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studio-wohnungen
4
1 Zimmer
39
2 Zimmer
22
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Studio 1 zimmer in Lezhe Municipality, Albanien
Studio 1 zimmer
Lezhe Municipality, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Stockwerk 3/9
The Modern Garsonie zum Verkauf bei AVRIL 22 Residence Ap 431 📍 Boden 3 📐 Netzschnittstelle…
$95,146
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lezhe Municipality, Albanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lezhe Municipality, Albanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 6 000 m²
Stockwerk 1/15
WOHNUNGEN ZU VERKAUFEN – EXKLUSIVES RESORT AM KUNES-STRAND, SHENGJIN 🌴 In einer der vielv…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 zimmer in Lezhe Municipality, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Lezhe Municipality, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
🏡 #VERKAUF Wohnung am Meer in Shëngjin | Albanien   Eine Wohnung im Ferienort Shëng…
$99,646
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Grinchenko Real Estate
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DD CO DEDD CO DE
Wohnung 2 zimmer in Lezhe Municipality, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Lezhe Municipality, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Eine 1+1 Wohnung in Shengjin, 50 Meter vom Strand entfernt, ist zum Verkauf. Freuen Sie sich…
$104,143
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CACTUS | Real Estate
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Wohnung 2 zimmer in Lezhe Municipality, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Lezhe Municipality, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Stockwerk 1
Ein 1+1 mit Balkon-Apartment steht in Shengjin zum Verkauf. Es befindet sich in einem neuen,…
$105,003
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Wohnung 2 zimmer in Fan, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Fan, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Stockwerk 2/8
ZU VERKAUF 1+1 FURNISCHEN, SHENGJIN Die Wohnung befindet sich auf der zweiten Wohnfläche, mi…
$131,794
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 3 zimmer in Lezhe Municipality, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Lezhe Municipality, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 4/9
Wohnung 2+1 zum Verkauf in AVRIL 22 Residence – Ap 141 📍 4. Stock 📐 Nettofläche: 73.77 m2 📐…
$159,933
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Wohnung 2 zimmer in Lezhe Municipality, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Lezhe Municipality, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Wir bieten eine Wohnung zum Verkauf in der Prishtina Towers Residenz, ein modernes Projekt v…
$94,767
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Wohnung 2 zimmer in Lezhe Municipality, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Lezhe Municipality, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
🏡 #VERKAUF Wohnung am Meer in Shëngjin | Albanien   🏖🏙 Stilvolle Wohnung im Ferieno…
$143,490
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Grinchenko Real Estate
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Wohnung 2 zimmer in Fan, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Fan, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Stockwerk 4/20
APARTMENT 1+1 FOR SALE IN SKYLINE RESIDENCE – 83.13 m² | 4TH FLOOR In one of the most exc…
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Penthouse 5 zimmer in Fan, Albanien
Penthouse 5 zimmer
Fan, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 253 m²
Stockwerk 7/7
Die Wohnung befindet sich auf der siebten Wohnfläche, mit einer Nettofläche von 142,7 m2 und…
$390,716
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Wohnung 3 zimmer in Lezhe Municipality, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Lezhe Municipality, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
Stockwerk 10/12
Die Wohnung befindet sich im 10. Stock eines 12-stöckigen Gebäudes mit einem Aufzug in Sheng…
$157,591
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Wohnung 3 zimmer in Fan, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Fan, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
🌊 WOHNUNG MIT DIREKTEM MEERBLICK — SHËNGJIN, ERSTE LINIE   📍Shëngjin, Nordalbanien …
$188,368
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Grinchenko Real Estate
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Wohnung 2 zimmer in Lezhe Municipality, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Lezhe Municipality, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 3/5
Die Wohnung befindet sich im 3. Stock eines Neubaus mit Aufzug, der in Shengjin im Bau ist. …
$99,229
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AFS Real Estate Management
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Wohnung 3 zimmer in Gracen, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Gracen, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 256 m²
🌊 EXKLUSIVE, GROSSZÜGIGE WOHNUNG IN SHËNGJIN — RIESIGE TERRASSE & MEERBLICK   🏞📍Shëngj…
$510,185
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Wohnung 2 zimmer in Lezhe Municipality, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Lezhe Municipality, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 101 m²
Stockwerk 5/7
Apartment 2+1 for sale in Shengjin, only 50 m from the sea! The apartment is located on the…
$180,530
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Penthouse in Lezhe Municipality, Albanien
Penthouse
Lezhe Municipality, Albanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 225 m²
Stockwerk 10/10
PENTHOUSE WOHNUNG 3+1 VERKAUFEN IN SHENGJINDie Wohnung befindet sich auf der zehnten Wohnflä…
Preis auf Anfrage
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Studio 2 zimmer in Lezhe Municipality, Albanien
Studio 2 zimmer
Lezhe Municipality, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
New Residential Complex – Qualität, die Sie fühlen können, Standort, der Sie über gewinnt.In…
$68,565
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Wohnung 2 zimmer in Lezhe Municipality, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Lezhe Municipality, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 7/11
Wohnung 1+1 in Kun-Shangin zum Verkauf!In der Kune-Shang-Bereich, bieten wir Wohnung 1 + 1 z…
$114,428
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Wohnung 2 zimmer in Lezhe Municipality, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Lezhe Municipality, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 6
Die Wohnung befindet sich im 6. Stock eines neuen Gebäudes mit einem Aufzug und der 2. Linie…
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Wohnung 3 zimmer in Lezhe Municipality, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Lezhe Municipality, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 97 m²
Stockwerk 5/5
Ein luxuriöses 2+1 Apartment mit einem Balkon befindet sich im oberen 5. Stock des Wilson Ho…
$189,502
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CACTUS | Real Estate
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Penthouse 5 zimmer in Lezhe Municipality, Albanien
Penthouse 5 zimmer
Lezhe Municipality, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 225 m²
Stockwerk 10/10
PENTHOUSE WOHNUNG 3+1 VERKAUFEN IN SHENGJIN Die Wohnung befindet sich auf der zehnten Wohnfl…
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Wohnung 2 zimmer
Fan, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
🏡 #VERKAUF Wohnung 1+1 am Meer in Shëngjin | Albanien 🏖 Zum Verkauf steht eine Wohnung im…
$123,095
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Wohnung 2 zimmer in Lezhe Municipality, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Lezhe Municipality, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Stockwerk 8/11
Die Zwei-Zimmer-Wohnung befindet sich im 8. Stock eines neuen Gebäudes mit einem Aufzug und …
$99,546
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Wohnung 2 zimmer in Lezhe Municipality, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Lezhe Municipality, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Stockwerk 2/8
Die Wohnung befindet sich auf der zweiten Wohnfläche, mit einer Nettofläche von 59,83 m2 und…
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Wohnung 2 zimmer in Lezhe Municipality, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Lezhe Municipality, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 7/11
Apartment 1+1 in Kune-Shengjin for sale! In the Kune-Shengjin area, we offer a furnished 1+…
$115,306
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Investment Realty Group
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Wohnung 2 zimmer in Lezhe Municipality, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Lezhe Municipality, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Stockwerk 11/12
ZUM VERKAUF 1 + 1 Wohnung auf der ersten Linie mit Meerblick Eine 1+1 Wohnung wird zum Verk…
$114,129
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Wohnung 3 zimmer in Lezhe Municipality, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Lezhe Municipality, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Stockwerk 8/11
Die Wohnung befindet sich im 8. Stock mit einem Aufzug in einem neuen, im Jahre 2024 erricht…
$103,693
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AFS Real Estate Management
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Wohnung 3 zimmer in Lezhe Municipality, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Lezhe Municipality, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
2+1 Wohnung zum Verkauf in der Stadt Shengjin an der ersten Linie. Das Apartment verfügt übe…
$266,097
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lezhe Municipality, Albanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lezhe Municipality, Albanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 7/7
ZU VERKAUF 2+1 MIT SEA VIEW, SHENGJIN120.500 €Die Wohnung befindet sich auf der 7. Wohnfläch…
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