Wohnungen in Rrethinat, Albanien

1 Zimmer
15
2 Zimmer
10
25 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Shtoj i Ri, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Shtoj i Ri, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 1/6
Die Wohnung befindet sich im ersten Stock eines 6-stöckigen Gebäudes im Bau in der "Westküst…
$134,559
Wohnung 2 zimmer in Shtoj i Ri, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Shtoj i Ri, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Etagenzahl 6
Die Wohnung befindet sich im 5. Stock eines 6-stöckigen Gebäudes, das in der "Westküste 2" R…
$81,863
Wohnung 3 zimmer in Shtoj i Ri, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Shtoj i Ri, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 5/6
Die Wohnung befindet sich im 5. Stock eines 6-stöckigen Gebäudes im Bau in der "Westküste" R…
$128,339
Otium DevelopmentOtium Development
Wohnung 3 zimmer in Shtoj i Ri, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Shtoj i Ri, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 3/6
Die Wohnung befindet sich im 3. Stock eines 6-stöckigen Gebäudes im Bau in der "Westküste" R…
$128,143
Wohnung 2 zimmer in Shtoj i Ri, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Shtoj i Ri, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Etagenzahl 6
Die Wohnung befindet sich im 4. Stock eines 6-stöckigen Gebäudes, das in der "West Coast 2" …
$85,549
Wohnung 3 zimmer in Shtoj i Ri, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Shtoj i Ri, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Etagenzahl 6
Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss eines 6-stöckigen Gebäudes im Bau in der "West Coas…
$118,417
Wohnung 2 zimmer in Shtoj i Ri, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Shtoj i Ri, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Etagenzahl 6
Die Wohnung befindet sich im 5. Stock eines 6-stöckigen Gebäudes, das in der "Westküste 2" R…
$85,549
Wohnung 2 zimmer in Shtoj i Ri, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Shtoj i Ri, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Etagenzahl 6
Die Wohnung befindet sich im 4. Stock eines 6-stöckigen Gebäudes, das in der "Westküste 2" R…
$81,095
Wohnung 2 zimmer in Shtoj i Ri, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Shtoj i Ri, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Etagenzahl 6
Die Wohnung befindet sich im 5. Stock eines 6-stöckigen Gebäudes, das in der "Westküste 2" R…
$98,604
Wohnung 3 zimmer in Shtoj i Ri, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Shtoj i Ri, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 4/6
Die Wohnung befindet sich im 4. Stock eines 6-stöckigen Gebäudes im Bau in der "Westküste" R…
$116,743
Wohnung 2 zimmer in Shtoj i Ri, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Shtoj i Ri, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 1/6
Die Wohnung befindet sich im 1. Stock eines 6-stöckigen Gebäudes, das in der "West Coast 2" …
$70,344
Wohnung 2 zimmer in Shtoj i Ri, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Shtoj i Ri, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Etagenzahl 6
Die Wohnung befindet sich im 0. Stock eines 6-stöckigen Gebäudes, das in der "Westküste 2" R…
$59,746
Wohnung 3 zimmer in Shtoj i Ri, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Shtoj i Ri, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 1/6
Die Wohnung befindet sich im ersten Stock eines 6-stöckigen Gebäudes im Bau in der "West Coa…
$128,047
Wohnung 2 zimmer in Shtoj i Ri, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Shtoj i Ri, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Etagenzahl 6
Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss eines 6-stöckigen Gebäudes, das in der "West Coast …
$100,754
Wohnung 2 zimmer in Shtoj i Ri, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Shtoj i Ri, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Etagenzahl 6
Die Wohnung befindet sich im 5. Stock eines 6-stöckigen Gebäudes im Bau in der "West Coast 2…
$100,754
Wohnung 2 zimmer in Shtoj i Ri, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Shtoj i Ri, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Etagenzahl 6
Die Wohnung befindet sich im 5. Stock eines 6-stöckigen Gebäudes, das in der "Westküste 2" R…
$93,075
Wohnung 3 zimmer in Shtoj i Ri, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Shtoj i Ri, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 5/6
Die Wohnung befindet sich im 5. Stock eines 6-stöckigen Gebäudes im Bau in der "Westküste" R…
$116,866
Wohnung 2 zimmer in Shtoj i Ri, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Shtoj i Ri, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Etagenzahl 6
Die Wohnung befindet sich im 5. Stock eines 6-stöckigen Gebäudes, das in der "Westküste 2" R…
$98,450
Wohnung 2 zimmer in Shtoj i Ri, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Shtoj i Ri, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Etagenzahl 6
Die Wohnung befindet sich im 3. Stock eines 6-stöckigen Gebäudes, das in der "Westküste 2" R…
$93,075
Wohnung 2 zimmer in Shtoj i Ri, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Shtoj i Ri, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Etagenzahl 6
Die Wohnung befindet sich im 5. Stock eines 6-stöckigen Gebäudes, das in der "Westküste 2" R…
$92,768
Wohnung 3 zimmer in Shtoj i Ri, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Shtoj i Ri, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 2/6
Die Wohnung befindet sich im 2. Stock eines 6-stöckigen Gebäudes im Bau in der West Coast Re…
$128,016
Wohnung 3 zimmer in Shtoj i Ri, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Shtoj i Ri, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Etagenzahl 6
Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss eines 6-stöckigen Gebäudes, das in der "West Coast …
$121,489
Wohnung 3 zimmer in Shtoj i Ri, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Shtoj i Ri, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 4/6
Die Wohnung befindet sich im 4. Stock eines 6-stöckigen Gebäudes im Bau in der "Westküste" R…
$128,523
Wohnung 2 zimmer in Shtoj i Ri, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Shtoj i Ri, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Etagenzahl 6
Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss eines 6-stöckigen Gebäudes, das in der "West Coast …
$59,746
Wohnung 2 zimmer in Shtoj i Ri, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Shtoj i Ri, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Etagenzahl 6
Die Wohnung befindet sich im 5. Stock eines 6-stöckigen Gebäudes im Bau der "West Coast 2" R…
$86,931
Immobilienangaben in Rrethinat, Albanien

