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Wohnungen in Durrës, Albanien

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penthäuser
15
mehrstöckige wohnungen
4
studio-wohnungen
42
1 Zimmer
496
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1 073 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Stockwerk 2/8
Die Wohnung befindet sich im Gebiet Shkembi i Kavajas, im 2. Stock eines neuen, gepflegten G…
$163,688
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Century 21 Eon
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Studio in Durrës, Albanien
Studio
Durrës, Albanien
Fläche 56 m²
Stockwerk 15/25
Studio mit Meerblick auf der ersten Linie im Gebiet Shkëmbi i Kavajës!Eine helle Studio-Wohn…
$77,848
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Century 21 Eon
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Wohnung 3 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Stockwerk 2/8
Wohnung zum Verkauf in Rrota e Kuqe Strandbereich, Durres,geeignet für kleine Familien und E…
$144,487
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Century 21 Eon
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Wohnung 3 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
Stockwerk 1/5
Wohnung 2+1 zum Verkauf mit einer Fläche von 84 m2, befindet sich auf der ersten Wohn-Etage,…
$116,731
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AFS Real Estate Management
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Penthouse 1 zimmer in Durrës, Albanien
Penthouse 1 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 9/9
🏡 ZUM VERKAUF – SPACIOUS PENTHOUSE | EHEMALS POLICE DISTRICT, DURRSIn einer der begehrtesten…
$213,880
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REMIX REAL ESTATE
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Wohnung 4 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 4 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 132 m²
Stockwerk 4/8
Die Wohnung befindet sich im 4. Stock eines Gebäudes mit Aufzug im Bereich des Zentrums von …
$393,076
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AFS Real Estate Management
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Wohnung 1 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 4
Eine sehr gute Gelegenheit für den Aufenthalt oder die Investition in einem der begehrtesten…
$77,179
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Future Home Invest
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Wohnung 3 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Stockwerk 2
Die Wohnung befindet sich im zweiten Stock über dem Boden eines bestehenden Gebäudes ohne Au…
$123,386
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AFS Real Estate Management
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Wohnung 1 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 9
🏠 ZUM VERKAUF – 1+1 Wohnung in der Nähe von HOTEL VIVAS, DURRS 🌊📍 Standort: Gebiet Te Vivas,…
$86,708
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REMIX REAL ESTATE
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Wohnung 2 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 1
Die Wohnung befindet sich im 1. Stock, neben dem Olivia Hill am Kavaja Place. Die Wohnung is…
$74,954
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AFS Real Estate Management
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Wohnung 1 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 2/5
Ja versioni në anglisht, i përshtatur për një njoftim profesional:🏡 ZUM VERKAUF - 2 + 1 Wohn…
$196,538
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REMIX REAL ESTATE
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Wohnung 2 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 7
Die Wohnung befindet sich im siebten Stock eines Gebäudes in der Beach-Bereich, in Iliria. E…
$82,065
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AFS Real Estate Management
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Wohnung 1 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Stockwerk 3
Wohnung 1 + 1 + Speicher zum Verkauf in Shkembi Kavajes Bereich, GolemImmobilieninformatione…
$90,894
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Future Home Invest
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Wohnung 2 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 20 m²
Stockwerk 2/2
Das Studio-Apartment befindet sich im zweiten Stock ohne Aufzug in Vollga. Es hat 19,5 m2 na…
$68,035
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AFS Real Estate Management
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Wohnung 3 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 71 m²
Stockwerk 3/3
Premium Apartment mit Veranda. Türkis Marina Bay von Lalzi!Finden Sie ein neues Leben am Mee…
$317,831
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Investment Realty Group
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Wohnung 2 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 6/9
Die Wohnung befindet sich im 6. Stock eines neuen Gebäudes in der Gegend von Iliria Beach. E…
$105,173
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AFS Real Estate Management
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Studio 1 zimmer in Durrës, Albanien
Studio 1 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 5/9
$80,539
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Lux-Albania Home
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Wohnung 2 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Stockwerk 2/3
Wohnung 1+1 für Verkauf in der Marina Turquoise!In einem der exklusivsten Küstenprojekte in …
$232,934
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Investment Realty Group
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Wohnung 1 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
🏡 Zur Miete eine prächtige Wohnung 2+1 in einer ruhigen und grünen Wohnanlage!Das Haus mit e…
$750
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REMIX REAL ESTATE
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Penthouse 1 zimmer in Durrës, Albanien
Penthouse 1 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 9/9
🏡 BETÄTIGUNGSPENTHOUSE FÜR DEN VERKAUF – EHEMALS POLIZEIDISTRICT, DURRSIn einer der begehrte…
$213,106
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REMIX REAL ESTATE
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Wohnung 6 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 6 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 220 m²
Stockwerk 1
Diese zweigeschossige Wohnung mit separaten Eingängen befindet sich auf der ersten und zweit…
$373,519
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CACTUS | Real Estate
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Wohnung 3 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 119 m²
Stockwerk 4
Eine moderne und gut organisierte Wohnung wird zum Verkauf angeboten, in einem der beliebtes…
$209,181
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AFS Real Estate Management
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Wohnung 2 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Stockwerk 2
Zu verkaufen 1+1 Wohnung im Zentrum von Golem. Die Gesamtfläche der Wohnung gemäß Zertifikat…
$126,688
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CACTUS | Real Estate
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Studio 2 zimmer in Durrës, Albanien
Studio 2 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 3
🏡 STUDIO ZU VERKAUFEN 42 m² 200 m zum Meer | Shkëmbi, Durrës   Geräumiges Studio mi…
$85,324
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Grinchenko Real Estate
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Wohnung 2 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Stockwerk 5/5
Die Wohnung befindet sich im fünften Stock eines Gebäudes mit Aufzug, nur 200 Meter vom Meer…
$137,008
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AFS Real Estate Management
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Studio 1 zimmer in Durrës, Albanien
Studio 1 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 3/6
Ein Studio-Apartment mit Balkon steht im Viertel Plyazh zum Verkauf. Die Wohnung misst 28 Qu…
$74,187
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CACTUS | Real Estate
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Wohnung 2 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 5/8
1+1 Wohnung zum Verkauf in zweiter Linie, Durrës.
$93,735
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Lux-Albania Home
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Wohnung 6 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 6 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 114 m²
Etagenzahl 10
Die Räumlichkeiten befinden sich im Erdgeschoss eines Gebäudes neben der Hauptstraße von Dur…
$423,594
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AFS Real Estate Management
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Wohnung 2 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 3/5
1+1 Wohnung zum Verkauf in Shkëmbi i Kavajës, Durrës💰 Preis: 73.000 €📍 Standort: Shkëmbi i K…
$86,883
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Century 21 Eon
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Wohnung 3 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Stockwerk 7
Die Wohnung befindet sich im 7. Stock eines neuen Gebäudes mit Aufzug und regulärer Verwaltu…
$182,808
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Immobilienangaben in Durrës, Albanien

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