  2. Immobilienagenturen
  3. Al Imobiliare

Al Imobiliare

Albanien, Albanien
Immobilienagentur
1 jahr 7 Monate
English
Unsere Makler in Albanien
Arjan Limanaj
Arjan Limanaj
Premium Premium
Saranda Elite's Realty Group
Albanien, Saranda
Año de fundación de la compañía 2006
Wohnimmobilien 8
„Elite“ ist ein Immobilienunternehmen mit einer Kundschaft aus der ganzen Welt, das auf 30 Jahren Erfahrung und Vertrauen basiert. Unser Team wird kontinuierlich geschult, um die höchsten Standards zu erfüllen, da wir einen starken Fokus darauf legen, Käufern und Verkäufern auf dem High-End-…
English
PRO Gold
Century 21 Eon
Albanien, Durrës
Año de fundación de la compañía 2019
Neue Gebäude 5 Wohnimmobilien 566 Gewerbeimmobilien 12 Langfristige Vermietung 21 Kurzfristige Vermietung 1 Grundstücke 8
Century 21 Eon Durres — der Marktführer für Immobilien an der albanischen Küste 🇦🇱 Wir sind nicht nur Teil der internationalen Marke Century 21, die in 86 Ländern tätig ist und über 145.000 Immobilienprofis vereint. Wir sind eines der erfolgreichsten Büros in ganz Albanien. Seit 2019 g…
English, Русский, Italiano, Українська
CACTUS|Real Estate
Albanien, Durrës
Año de fundación de la compañía 2021
Wohnimmobilien 325 Gewerbeimmobilien 7 Langfristige Vermietung 38 Grundstücke 5
Die Schlüssel zur Traumwohnung in Albanien warten bereits auf Sie! ) CACTUS REAL ESTATE ist: • Ehrliche Preise • Berechtigung zur Berechnung der Kryptowährung • Vollständige Transaktionsunterstützung • Möglichkeit zum Offline- / Online-Kauf von Immobilien • Entwurf eines Projekts und sch…
English, Русский, Українська
PRO Silver
EstateAll
Albanien, Bashkia Vlore
Año de fundación de la compañía 2016
Wohnimmobilien 131 Gewerbeimmobilien 22 Langfristige Vermietung 103 Grundstücke 7
EstateAll Agency in Zahlen Wir arbeiten seit 2016 auf dem albanischen Immobilienmarkt Das Unternehmen wurde 2016 gegründet. Registrierungsnummer L77204215C Wir verkaufen Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie Grundstücke in ganz Albanien. 1500 + Immobilien - die größte Immobilienda…
Irea Property
Albanien, Bashkia Vlore
Año de fundación de la compañía 2008
Neue Gebäude 1 Wohnimmobilien 7
Irea Property Ltd ist eine Immobilienagentur mit Sitz in Vlora an der albanischen Riviera. Mit 14 Jahren Erfahrung auf dem Immobilienmarkt hat es Hunderte von Kunden bedient und albanische Immobilien auf dem internationalen Immobilienmarkt vermarktet. Irea Property vertritt Investoren …
