  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Bashkia Kavaje
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Schwimmbad

Villen mit Swimmingpool in Bashkia Kavaje, Albanien

1 immobilienobjekt total found
Villa 4 zimmer in Golem, Albanien
Villa 4 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 297 m²
Etagenzahl 2
🏠 Super Villa zu verkaufen für 390.000 Euro in Qerret. 📋 297 m2. 🛋️ Luxuriöse Einrichtung. M…
$452,980
Immobilienagentur
Wagner Real Estate
Sprachen
English, Italiano
