  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Bashkia Kavaje
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Meerblick

Villen am Meer in Bashkia Kavaje, Albanien

1 immobilienobjekt total found
Villa 7 zimmer in Golem, Albanien
Villa 7 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Etagenzahl 4
🏘Elite villa for sale with sea view, on Golem hill, structured area with luxury villa reside…
$758,118
Immobilienangaben in Bashkia Kavaje, Albanien

