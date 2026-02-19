Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von Häuser in Farke, Albanien

villen
18
duplexes
5
24 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 2 zimmer in Tirana, Albanien
Doppelhaus 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Stockwerk 1/2
Zur Miete: Duplex 2+1+2+ Wäscherei in der Residence "Kodra e Diellit 2".Das Duplex ist wie f…
$1,400
pro Monat
5-Zimmer-Villa in Tirana, Albanien
5-Zimmer-Villa
Tirana, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 461 m²
Etagenzahl 4
A modern and elegant villa is for rent in the elite residence Kodra e Diellit 1. The villa h…
$5,241
pro Monat
Doppelhaus 2 zimmer in Tirana, Albanien
Doppelhaus 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 4/5
• Modern duplex 2+1+2 bathrooms for rent near Kodra e Diellit Residence. The apartment is ne…
$1,747
pro Monat
Doppelhaus 2 zimmer in Tirana, Albanien
Doppelhaus 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Stockwerk 1/2
For rent: Duplex 2+1+2+ Laundry at the Residence "Kodra e Diellit 2". The duplex is organiz…
$1,398
pro Monat
4-Zimmer-Villa in Tirana, Albanien
4-Zimmer-Villa
Tirana, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 393 m²
Etagenzahl 4
Wir verkaufen eine individuelle Villa mit einem Pool in der Residence Kodra e Diellit 1. Die…
$3,499
pro Monat
Haus 2 zimmer in Lunder, Albanien
Haus 2 zimmer
Lunder, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 109 m²
Etagenzahl 1
Zur Miete, 1-stöckige Villa, Villa Street, Lunder, Tirana.Informationen Ã1⁄4ber das Haus:• N…
$653
pro Monat
Doppelhaus 2 zimmer in Tirana, Albanien
Doppelhaus 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 4/5
• Moderne Duplex 2+1+2 Badezimmer zur Miete in der Nähe von Kodra e Diellit Residence. Die W…
$1,750
pro Monat
4-Zimmer-Villa in Farke e Madhe, Albanien
4-Zimmer-Villa
Farke e Madhe, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Luxusvilla am Ufer des Sees - Farke, TiranaPanoramavilla mit Pool, Garten und BergblickWillk…
$2,942
pro Monat
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Doppelhaus 2 zimmer in Tirana, Albanien
Doppelhaus 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 4/5
• Verwahrt von Duplex in der Nähe von Rezidences Sun Hill. Die Wohnung ist mit vereinen, rei…
$1,778
pro Monat
3-Zimmer-Villa in Tirana, Albanien
3-Zimmer-Villa
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 225 m²
Etagenzahl 2
Büro für Miete in Residence Kodra e Diellit 1. Gesamtfläche 1020m2, organisiert in Freiraum,…
$3,499
pro Monat
4-Zimmer-Villa in Tirana, Albanien
4-Zimmer-Villa
Tirana, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 470 m²
Etagenzahl 2
Villa mit Pool zum Verkauf in Kodra e Diellit Residence 1. Die Villa verfügt über eine Gesam…
$3,499
pro Monat
5-Zimmer-Villa in Tirana, Albanien
5-Zimmer-Villa
Tirana, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 193 m²
Etagenzahl 3
Premium Villa in Green Valley zu vermieten!Green Valley ist eine exklusive Residenz, die ein…
$5,824
pro Monat
4-Zimmer-Villa in Tirana, Albanien
4-Zimmer-Villa
Tirana, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 393 m²
Etagenzahl 4
We are selling an Individual Villa with a swimming pool in the Residence Kodra e Diellit 1. …
$3,494
pro Monat
4-Zimmer-Villa in Farke e Vogel, Albanien
4-Zimmer-Villa
Farke e Vogel, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Nur 150 Meter von der neuen Fußgängerzone des Farka Sees entfernt befindet sich diese Villa …
$3,502
pro Monat
3-Zimmer-Villa in Tirana, Albanien
3-Zimmer-Villa
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 225 m²
Etagenzahl 2
Office for Rent at Residence Kodra e Diellit 1. Total area 1020m2, organized in open space, …
$3,494
pro Monat
5-Zimmer-Villa in Lunder, Albanien
5-Zimmer-Villa
Lunder, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 330 m²
Etagenzahl 3
This newly completed and high-quality villa is located just 100 meters from the shopping cen…
$4,659
pro Monat
Villa 7 zimmer in Tirana, Albanien
Villa 7 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 360 m²
Stockwerk 3/3
Diese dreistöckige Villa befindet sich in der bevorzugten Gegend von Dry Lake in Tirana und …
$3,499
pro Monat
6-Zimmer-Villa in Farke e Vogel, Albanien
6-Zimmer-Villa
Farke e Vogel, Albanien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 373 m²
Etagenzahl 3
Die Villa, ein Teil einer kleinen Residenz und mit einer ausgewählten Gemeinde, bietet einen…
$4,076
pro Monat
