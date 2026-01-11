Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von Zweifamilienhäuser in Farke, Albanien

2 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 2 zimmer in Tirana, Albanien
Doppelhaus 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Stockwerk 1/2
For rent: Duplex 2+1+2+ Laundry at the Residence "Kodra e Diellit 2". The duplex is organiz…
$1,398
pro Monat
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Doppelhaus 2 zimmer in Tirana, Albanien
Doppelhaus 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 4/5
• Modern duplex 2+1+2 bathrooms for rent near Kodra e Diellit Residence. The apartment is ne…
$1,747
pro Monat
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
