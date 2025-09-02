Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Farke
  4. Langfristige Vermietung
  5. Villa

Langfristige Miete von Villen in Farke, Albanien

1 immobilienobjekt total found
4-Zimmer-Villa in Farke e Vogel, Albanien
4-Zimmer-Villa
Farke e Vogel, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Nur 150 Meter von der neuen Fußgängerzone des Farka Sees entfernt befindet sich diese Villa …
$3,502
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
NEXT REAL ESTATE
Sprachen
English, Polski, Italiano
Realting.com
Gehen