  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Farke
  4. Langfristige Vermietung
  5. Gewerbefläche

Langfristige Miete von Gewerbeimmobilien in Farke, Albanien

11 immobilienobjekte total found
Büro 290 m² in Tirana, Albanien
Büro 290 m²
Tirana, Albanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 290 m²
Etagenzahl 2
Japim me Qira ambient per Zyra ne Rezidencen Kodra e Diellit 2. Ambienti disponon nje siperf…
$5,416
pro Monat
Eine Anfrage stellen






Restaurant, Café 69 m² in Tirana, Albanien
Restaurant, Café 69 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Etagenzahl 8
The premises are located on the ground floor of a new building at the entrance of Rr Rrapo H…
$874
pro Monat
Eine Anfrage stellen






Büro 136 m² in Tirana, Albanien
Büro 136 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 136 m²
Etagenzahl 10
In one of the most sought-after and elite areas of Tirana, in Kodra e Diellit, a modern and …
$1,048
pro Monat
Eine Anfrage stellen






Lager 412 m² in Tirana, Albanien
Lager 412 m²
Tirana, Albanien
Fläche 412 m²
Etagenzahl 2
In an area with high demand for parking and storage spaces, a space with a total area of 412…
$1,723
pro Monat
Eine Anfrage stellen






Gewerbefläche 1 489 m² in Tirana, Albanien
Gewerbefläche 1 489 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 1 489 m²
Stockwerk 1/9
A 3-storey building with a total area of 1500m2 is for rent. The relevant surfaces are as fo…
$14,559
pro Monat
Eine Anfrage stellen






Gewerbefläche 81 m² in Tirana, Albanien
Gewerbefläche 81 m²
Tirana, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
Etagenzahl 9
Shop for rent, service unit at Liqeni i Thate Located in a new and modern complex Main feat…
$1,933
pro Monat
Eine Anfrage stellen






Gewerbefläche 650 m² in Tirana, Albanien
Gewerbefläche 650 m²
Tirana, Albanien
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 650 m²
Stockwerk 1/3
Office for Rent at Residence Kodra e Diellit 1. Total area 650m2, organized in 4 open space …
$9,085
pro Monat
Eine Anfrage stellen






Gewerbefläche 292 m² in Tirana, Albanien
Gewerbefläche 292 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 292 m²
Stockwerk 3/9
Commercial premises suitable for offices or clinics are for rent. It has 7 suitable spaces s…
$4,659
pro Monat
Eine Anfrage stellen






Gewerbefläche 62 m² in Tirana, Albanien
Gewerbefläche 62 m²
Tirana, Albanien
Fläche 62 m²
Commercial space of 62 m² on the ground floor of a quality building in the elite area of Kod…
$804
pro Monat
Eine Anfrage stellen






Büro 281 m² in Tirana, Albanien
Büro 281 m²
Tirana, Albanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 281 m²
Etagenzahl 5
Japim me Qira ambient per Zyra ne Rezidencen Kodra e Diellit 2. Ambienti disponon nje siper…
$5,241
pro Monat
Eine Anfrage stellen






Gewerbefläche 72 m² in Tirana, Albanien
Gewerbefläche 72 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Commercial Space for Rent – Beginning of Kodra e Diellit! -Net area: 72 m² -Veranda area: 2…
$641
pro Monat
Eine Anfrage stellen






