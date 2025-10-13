Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Zentral-Albanien
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Fertiges Geschäft

Business zum Verkauf in Zentral-Albanien, Albanien

gewerbeimmobilien
2 immobilienobjekte total found
Fertiges Geschäft 500 m² in Tirana, Albanien
Fertiges Geschäft 500 m²
Tirana, Albanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 500 m²
Etagenzahl 8
In the heart of one of the most dynamic and frequented areas of Tirana, a unique space is of…
$530,969
Fertiges Geschäft 90 m² in Tirana, Albanien
Fertiges Geschäft 90 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 1/5
A fully equipped and operational aesthetic business is offered for sale, located in one of t…
$34,941
