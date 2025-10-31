Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Tirana
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Produktion

Betriebsgebäude in Tirana, Albanien

gewerbeimmobilien
125
125
restaurants
10
10
büros
9
9
lagerräume
24
24
Produktion Löschen
Produktion 71 m² in Tirana, Albanien
Produktion 71 m²
Tirana, Albanien
Fläche 71 m²
Shitet truall +ndertese tek Pazari i Ri Mundesi Investimi ne nje nga zonat me atraktive te …
$168,883
Produktion 675 m² in Kashar, Albanien
Produktion 675 m²
Kashar, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 675 m²
Warehouse for sale in Tirana Industrial Park 2! Tirana Industrial Park, an ambitious projec…
$972,532
