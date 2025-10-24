Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Bashkia Himare
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Meerblick

Häuser am Meer in Bashkia Himare, Albanien

Himare
29
2 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Himare, Albanien
Villa 4 zimmer
Himare, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 206 m²
Etagenzahl 2
Luxusvilla in der Grünen Küste, Palasa: Eine exklusive Investition im Herzen der albanischen…
$2,71M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Century 21 Eon
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa 2 zimmer in Gjilek, Albanien
Villa 2 zimmer
Gjilek, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
VILLA ZU VERKAUFEN IN GREEN COAST, PALACE Die Villa in Green Coast, Palas, bietet eine gr…
$811,194
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
NEXT REAL ESTATE
Sprachen
English, Polski, Italiano
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Bashkia Himare

villen

Immobilienangaben in Bashkia Himare, Albanien

mit Terrasse
mit Bergblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen