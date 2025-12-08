Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Bashkia Himare
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garten

Haus mit Garten kaufen in Bashkia Himare, Albanien

Himare
31
2 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Himare, Albanien
Villa 5 zimmer
Himare, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 326 m²
Etagenzahl 3
“Today we present you a luxury villa in the heart of Green Coast Palace, just 10 meters from…
$2,08M
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Himare, Albanien
Villa 5 zimmer
Himare, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 162 m²
Etagenzahl 2
Villa for sale in Green Coast. Villa for sale in Green Coast, Palase. Twin Villa The vi…
$1,85M
Eine Anfrage stellen
Eigenschaftstypen in Bashkia Himare

villen

Immobilienangaben in Bashkia Himare, Albanien

mit Garage
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
