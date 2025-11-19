Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Durrës
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Bergblick

Berghütte kaufen in Durrës, Albanien

villen
120
duplexes
5
1 immobilienobjekt total found
Haus 4 Schlafzimmer in Durrës, Albanien
Haus 4 Schlafzimmer
Durrës, Albanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 512 m²
Etagenzahl 2
Luxury T1 Individual Villa for Sale – Turquoise Marina, Lalzi Bay Discover an exceptional…
$1,92M
Immobilienangaben in Durrës, Albanien

