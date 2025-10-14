Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Durrës
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnungen auf mehreren Ebenen

Mehrstöckige Wohnungen in Durrës, Albanien

4 immobilienobjekte total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Stockwerk 1
For Sale: Duplex by the Sea in Shkëmbi i Kavajës area, Durrës — only 20 meters from the beac…
$191,677
Eine Anfrage stellen


Immobilienagentur
Century 21 Eon
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська

Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 290 m²
Stockwerk 7
Apartment 3 +2 +4 bathrooms and Terass in the center of Durresa, the Marie Kaculini area. Th…
$383,208
Eine Anfrage stellen


Immobilienagentur
CACTUS|Real Estate
Sprachen
English, Русский, Українська

Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 340 m²
Triplex has a total area of ​​340 m2, of which 205 m2 are internal, which are organized in a…
$466,928
Eine Anfrage stellen


Immobilienagentur
Century 21 Eon
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська

Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Durrës, Albanien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Durrës, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Zweistöckiges Duplex mit direktem Meerblick! Wohnung 2+1 mit neuer moderner Renovierung und …
$283,959
Eine Anfrage stellen


Immobilienagentur
CACTUS|Real Estate
Sprachen
English, Русский, Українська

Immobilienangaben in Durrës, Albanien

Günstige
Luxuriös
