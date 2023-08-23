  1. Realting.com
  2. Вьетнам
  3. Phú Quốc
  4. Жилой комплекс Meyrearl на Фукуоке: ваш идеальный выбор недвижимости

Жилой комплекс Meyrearl на Фукуоке: ваш идеальный выбор недвижимости

Phu Quoc, Вьетнам
от
$77,408
BTC
0.9207527
ETH
48.2605882
USDT
76 532.0902273
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
14 1
Оставить заявку
Показать контакты
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 25735
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 15.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Вьетнам
  • Область / штат
    Kiên Giang Province
  • Город
    Phú Quốc

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    30

О комплексе

Недвижимость на райском острове Фукуок — уникальные условия покупки и управления международным брендом!

На острове Фукуок, признанном одним из самых красивых мест планеты, предлагаем вашему вниманию элитный жилой комплекс «Meyrearl», управляемый всемирно известной французской компанией Accor. Комплекс сочетает в себе отель класса люкс и жилые апартаменты для комфортного круглогодичного проживания.

Почему выбирают именно Фукуок?

- Пляжи острова признаны одними из лучших в мире благодаря белоснежному песку и бирюзовым водам. Самый известный пляж — Лонг-Бич.

- Уникальная природа: водопады, озера, редкие виды растений и животных, черная перцовая плантация, парки скульптур и морские орлы.

- Парк развлечений Vinpearl Land предлагает бесконечные развлечения для всей семьи: аквапарк, океанариум, дельфинарий и многое другое.

- Возможность посетить фабрику рыбного соуса, увидеть производство жемчуга и погрузиться в мир дайвинга.

Очень гибкие планы оплат

30% - первый взнос 

Год каникул

70% - рассрочка на 2 года

Готовность IV квартал 2027г.

Цены

Студия от 77 тыс $ (при 100% оплате)

Квартира 1+  от 138 475 $ с ремонтом без мебели. Возможно укомплектовать мебелью и техникой

Доступны разные варианты площадей и планировок. Возможен расчет, как при полной оплате, так и при максимальной рассрочке. Чем выше первоначальный взнос и короче срок рассрочки, тем выгоднее цена. Разница составляет примерно 20%

Прогнозируемая доходность от аренды до 10% в долл.

В фотогалерее приложены расчеты при 100% оплате и максимально длинной рассрочке. Чем больше первый взнос и меньше рассрочка, тем ниже стоимость. Рассрочка возможна на 1, 2, 3 года.

~~~~~

 Что вы получаете, став собственником этой недвижимости?

- Роскошь природы и инфраструктуры мирового уровня.

- Безопасную сделку, помощь с переводом средств и полное сопровождение по управлению недвижимостью.

- Профессиональное управление вашей арендой для получения стабильного дохода.

---

Планируете покупку? Свяжитесь с нами! Мы готовы организовать для вас онлайн-презентацию, подробно рассказать обо всех условиях и ответить на любые ваши вопросы. Пожалуйста, заранее укажите удобное время для консультации, учитывая разницу во временных поясах. Напишите или позвоните мне прямо сейчас — мы оперативно обработаем ваше обращение и предложим лучшие решения для вашего комфорта и инвестиций.

--- Сделайте выбор в пользу эксклюзивной жизни на острове Фукуок — вложение в будущее и отдых мечты!

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 44.2
Цена за м², USD 2,797
Цена квартиры, USD 123,503

Местонахождение на карте

Phu Quoc, Вьетнам

Видеообзор жилой комплекс Meyrearl на Фукуоке: ваш идеальный выбор недвижимости

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Вы просматриваете
Жилой комплекс Meyrearl на Фукуоке: ваш идеальный выбор недвижимости
Phu Quoc, Вьетнам
от
$77,408
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Похожие комплексы во Вьетнаме не найдены. Воспользуйтесь расширенным поиском
Realting.com
Перейти
Актуальные новости во Вьетнаме
Дом шириной 4 метра — это возможно? Во Вьетнаме реализовали необычный проект
23.08.2023
Дом шириной 4 метра — это возможно? Во Вьетнаме реализовали необычный проект
Застройщики Вьетнама борются с долгами. К чему еще привел кризис на местном рынке недвижимости?
22.06.2023
Застройщики Вьетнама борются с долгами. К чему еще привел кризис на местном рынке недвижимости?
Показать все публикации