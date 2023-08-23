Жилой комплекс Meyrearl на Фукуоке: ваш идеальный выбор недвижимости

Недвижимость на райском острове Фукуок — уникальные условия покупки и управления международным брендом!

На острове Фукуок, признанном одним из самых красивых мест планеты, предлагаем вашему вниманию элитный жилой комплекс «Meyrearl», управляемый всемирно известной французской компанией Accor. Комплекс сочетает в себе отель класса люкс и жилые апартаменты для комфортного круглогодичного проживания.

Почему выбирают именно Фукуок?

- Пляжи острова признаны одними из лучших в мире благодаря белоснежному песку и бирюзовым водам. Самый известный пляж — Лонг-Бич.

- Уникальная природа: водопады, озера, редкие виды растений и животных, черная перцовая плантация, парки скульптур и морские орлы.

- Парк развлечений Vinpearl Land предлагает бесконечные развлечения для всей семьи: аквапарк, океанариум, дельфинарий и многое другое.

- Возможность посетить фабрику рыбного соуса, увидеть производство жемчуга и погрузиться в мир дайвинга.

Очень гибкие планы оплат



30% - первый взнос

Год каникул

70% - рассрочка на 2 года

Готовность IV квартал 2027г.

Цены

Студия от 77 тыс $ (при 100% оплате)

Квартира 1+ от 138 475 $ с ремонтом без мебели. Возможно укомплектовать мебелью и техникой

Доступны разные варианты площадей и планировок. Возможен расчет, как при полной оплате, так и при максимальной рассрочке. Чем выше первоначальный взнос и короче срок рассрочки, тем выгоднее цена. Разница составляет примерно 20%

Прогнозируемая доходность от аренды до 10% в долл.

В фотогалерее приложены расчеты при 100% оплате и максимально длинной рассрочке. Чем больше первый взнос и меньше рассрочка, тем ниже стоимость. Рассрочка возможна на 1, 2, 3 года.

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Что вы получаете, став собственником этой недвижимости?

- Роскошь природы и инфраструктуры мирового уровня.

- Безопасную сделку, помощь с переводом средств и полное сопровождение по управлению недвижимостью.

- Профессиональное управление вашей арендой для получения стабильного дохода.

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