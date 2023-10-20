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Земельные участки в Рас-эль-Хайма, ОАЭ

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Земельные участки 1 комната
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Комнаты 1
Этаж 1/7
УЧАСТОК РЯДОМ С КАЗИНО Продаётся девелоперский проект с участком под строительство на остров…
€8,57 млн
Realting.com
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