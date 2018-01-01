Mayfair Residence

Дубай, ОАЭ
99 м²
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Paramount Tower Hotel and Residences (PTHR) — 68-этажное здание, которое совмещает в себе жилую башню и отель класса «люкс» от застройщика DAMAC Properties, расположенный в Business Bay.
Всего в проекте представлено 826 жилых единиц. На этажах с 15 по 25 расположены гостиничные номера с 1 спальней общей площадью 78-97 кв.м., и с 2 спальнями площадью 127 кв. м. со всеми удобствами. В каждом номере имеется домашний кинотеатр с доступом к библиотеке фильмов Paramount.
На этажах с 26 по 63 расположены жилые студии и апартаменты с количеством спален от 1 до 3, доступные к покупке в личную собственность и аренде. Площадь помещений варьируется от 48 кв.м. до 137 кв.м.
На последнем этаже расположен панорамный бассейн с террасой для загара.
Инфраструктура:
Здание включает частный кинозал Paramount Pictures, элитные магазины, рестораны, лаундж-зону, спа-салон, фитнес-центр и оздоровительный клуб. Для жителей и гостей PTHR доступны такие удобства, как вместительная парковочная зона, круглосуточное видеонаблюдение, игровая площадка и бассейн для детей, помещения для проведения встреч и мероприятий, сауна и парилка, оборудованный тренажерный зал, зона барбекю, услуги прачечной. К тому же, на территории отеля имеются различные розничные магазины, включая продуктовый.
Расположение:
Резиденция расположена на главной улице города Дубая Sheikh Zayed Road.
В 20 минутах езды находится международный аэропорт DXB. Добраться туда можно частным транспортом, на такси или на метро.
Также всего за несколько минут можно доехать до центра города.
Paramount Tower Hotel and Residences находится вблизи от известных достопримечательностей, крупных развлекательных заведений, ресторанов и торговых точек. В шаговой доступности от апартаментов расположен знаменитый небоскреб Burj Khalifa.
Рядом со зданием находятся важные объекты социальной инфраструктуры. Для маленьких детей предусмотрены детские сады. Работают средние образовательные учреждения для школьников. Обратиться за квалифицированной медицинской помощью можно в ближайшие клиники. А также в 2 минутах ходьбы — аптеки, банки. За продуктами и товарами для дома жильцы PTHR могут отправиться на рынки и в супермаркеты рядом с комплексом.
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