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Mayfair Residence

Дубай, ОАЭ
от
€195,860
;
9
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О комплексе

Квартира в роскошном проекте Mayfair Residence в районе Town Square!

Апартаменты Mayfair Residence отличаются удобными планировками и элегантным дизайном.

Жители Mayfair также смогут воспользоваться удобствами Town Square, включая кинотеатр под открытым небом, скейт-парк, детскую площадку, площадку для барбекю и бассейн. Общественные удобства будут включать фитнес-центр, тренажерный зал, велосипедные и беговые дорожки, корты для сквоша и тенниса, площадки для падел-тенниса и баскетбола, а также футбольное поле.

Town Square Dubai - идеальный район для проживания. Здесь много зелени, есть парк площадью 50 000 кв. м, интерактивные детские игровые площадки, беговые и велодорожки, кафе, рестораны, торговые центры.
В самом комплексе предусмотрены бассейн, игровые зоны для детей во внутреннем дворе, тренажерный зал и просторные террасы.

С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
7
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 59.0
Цена за м², EUR 3,025
Цена квартиры, EUR 178,489
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Mayfair Residence
Дубай, ОАЭ
от
€195,860
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство: DDA Real Estate
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Paramount Tower Hotel and Residences (PTHR) — 68-этажное здание, которое совмещает в себе жилую башню и отель класса «люкс» от застройщика DAMAC Properties, расположенный в Business Bay. Всего в проекте представлено 826 жилых единиц. На этажах с 15 по 25 расположены гостиничные номера с 1 спальней общей площадью 78-97 кв.м., и с 2 спальнями площадью 127 кв. м. со всеми удобствами. В каждом номере имеется домашний кинотеатр с доступом к библиотеке фильмов Paramount. На этажах с 26 по 63 расположены жилые студии и апартаменты с количеством спален от 1 до 3, доступные к покупке в личную собственность и аренде. Площадь помещений варьируется от 48 кв.м. до 137 кв.м. На последнем этаже расположен панорамный бассейн с террасой для загара. Инфраструктура: Здание включает частный кинозал Paramount Pictures, элитные магазины, рестораны, лаундж-зону, спа-салон, фитнес-центр и оздоровительный клуб. Для жителей и гостей PTHR доступны такие удобства, как вместительная парковочная зона, круглосуточное видеонаблюдение, игровая площадка и бассейн для детей, помещения для проведения встреч и мероприятий, сауна и парилка, оборудованный тренажерный зал, зона барбекю, услуги прачечной. К тому же, на территории отеля имеются различные розничные магазины, включая продуктовый. Расположение: Резиденция расположена на главной улице города Дубая Sheikh Zayed Road. В 20 минутах езды находится международный аэропорт DXB. Добраться туда можно частным транспортом, на такси или на метро. Также всего за несколько минут можно доехать до центра города. Paramount Tower Hotel and Residences находится вблизи от известных достопримечательностей, крупных развлекательных заведений, ресторанов и торговых точек. В шаговой доступности от апартаментов расположен знаменитый небоскреб Burj Khalifa. Рядом со зданием находятся важные объекты социальной инфраструктуры. Для маленьких детей предусмотрены детские сады. Работают средние образовательные учреждения для школьников. Обратиться за квалифицированной медицинской помощью можно в ближайшие клиники. А также в 2 минутах ходьбы — аптеки, банки. За продуктами и товарами для дома жильцы PTHR могут отправиться на рынки и в супермаркеты рядом с комплексом. Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. Плюсы инвестирования: - Рентабельность инвестиций от 6%. - Резидентская виза сроком от 3 до 10 лет с правом продления. - Беспроцентная рассрочка. - Комиссия 0%. - Высокий спрос арендаторов. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Обеспечим безопасную сделку с застройщиком. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости. Звоните или пишите, ответим на все вопросы, касающиеся приобретения апартаментов!
Резиденция Orla Dorchester Collection by Omniyat
Резиденция Orla Dorchester Collection by Omniyat
Дубай, ОАЭ
от
€5,58 млн
Площадь 325 м²
1 объект 1
Сдача в: 2025
Агентство: Capri Realty Real Estate
Orla Dorchester Collection by Omniyat — резиденции с пятизвездочным сервисом на полумесяце Пальмы Джумейра. Непрерывный 270-градусный вид из бассейна на небоскребы Дубая и бирюзовые воды Персидского залива делает этот комплекс поистине уникальным местом для жизни. ⠀ ОСОБЕННОСТИ Апартаменты в Orla Residences предлагают лучшие удобства и сервис пятизвездочного отеля. Здесь каждый житель сможет в полной мере прочувствовать индивидуальный подход персонала, насладиться уединением и повышенным уровнем комфорта. ⠀ Жителям будут доступны исключительные удобства. В их числе: ⠀ пляжный клуб для резидентов; большой бескрайний бассейн; детский и взрослый бассейны; фитнес-центр; студия йоги; многофункциональный зал; спа-центр; салон по уходу за животными; библиотечный и сигарный лаунжи; кинотеатр. ⠀ АРХИТЕКТУРА И ПЛАНИРОВКИ Образец элегантного стиля и роскоши. Гармоничный дизайн комплекса сочетается с богатым природным ландшафтом. Благодаря удобному расположению проекта каждая из резиденций Orla буквально парит над курортом и мерцающим морем. Здесь представлено множество вариантов квартир, соответствующих индивидуальным желаниям каждого жителя. Они располагаются как на одном, так и на двух этажах, что обеспечивает наилучшее использование каждого жилого пространства. ⠀ Жилье в Orla Residences делится на апартаменты, дуплексы, симплексы и так называемые «небесные дворцы» – в общей сложности 86 уникальных резиденций. Квартиры в строящемся ЖК Orla Residences по цене застройщика будут иметь от двух до четырех спален. ⠀ Площади жилых единиц в Orla Residences: ⠀ апартаменты с двумя спальнями – от 260 до 390 м²; симплексы с тремя и четырьмя спальнями – от 307 до 975 м²; дуплексы с тремя спальнями – от 260 до 975 м²; небесные дворцы «sky palaces» – от 1579 до 2044 м². Проект расположен на берегу моря, в районе Palm Jumeirah, на вершине рукотворного острова, называемой полумесяцем, на участке площадью около 3 га. В жилом комплексе также предусмотрена двухуровневая парковка. Жители смогут наслаждаться 270-градусным обзором и потрясающими видами на город и Персидский залив. ⠀ ЛОКАЦИЯ Расположен в окружении отелей премиум-класса в районе Рalm Jumeirah Orla Dorchester Collection имеет шикарное расположение на изгибе острова Palm Jumeirah. В этом районе располагаются самые лучшие в мире отели, развлекательные и торговые объекты. Достопримечательности рядом – Lost Chambers Aquarium, Aquaventure Waterpark, The View at The Palm, а также парк Al Ittihad с 60 разновидностями растений и деревьев. ⠀ ИНВЕСТИЦИИ Orla Residences – во всех смыслах уникальный проект, достоинства которого нельзя переоценить. Застройщик предлагает не просто жилье, а полноценный курортный образ жизни с удобствами мирового уровня и незабываемым видом на море. ⠀ При условии сдачи недвижимости в аренду на острове доходность может составлять от 3,7 до 5,5% в год. Инвестиции в недвижимость от застройщика Omniyat в Дубае уже доступны на нашем сайте. Оставьте заявку для получения консультации или индивидуального подбора объекта. ⠀ Проект будет полностью завершен и передан в эксплуатацию в третьем квартале 2025 года. После завершения строительства Orla Residences станет одной из жемчужин острова Palm Jumeirah и неотъемлемой частью рынка недвижимости премиум-класса в Дубае. ⠀ ⠀ Для получения подробной информации о ценах, планировках, рассрочке и любых других вопросов об ORLA, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом по недвижимости.
Жилой комплекс Новая резиденция Golf Residence с бассейнами и зеленой зоной, Dubai Hills, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Golf Residence с бассейнами и зеленой зоной, Dubai Hills, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€839,129
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает бассейнами для взрослых и детей, детской игровой комнатой, крытой парковкой, фитнес-центром, зоной барбекю, зеленой зоной. Окончание строительства - 3 квартал 2026 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с гольф-клубом. Дубай Молл - 15 минут езды Пальма Джумейра - 14 минут Бурдж Аль Араб - 12 минут Джумейра Бич - 18 минут Международный аэропорт Дубай - 19 минут езды
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