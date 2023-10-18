Недвижимость в Коста-Рике: как подарить себе кусочек рая

Когда Христофор Колумб дал Коста-Рике название «Богатый берег», он был совершенно прав. В маленькой центральноамериканской стране есть все, что нужно для счастья: роскошная природа, комфортный климат и два океана с отличными пляжами. Здесь не бывает войн и экономических потрясений, жизнь течет спокойно и размеренно, а экологическая обстановка — одна из лучших в мире. Не случайно это место пользуется огромной популярностью у западных инвесторов.

Особенности местного рынка недвижимости

Конечно, большинство покупателей выбирает жилье на побережье. Самые дорогие элитные варианты сосредоточены у Тихого океана. Здесь расположены лучшие в стране пляжи и национальные парки, да и сервис находится на достойном уровне.

Второе по популярности месте занимает Атлантическое побережье. Его центром является порт Лимон — удивительное сочетание афро-карибской и индейской культур. Хороший спрос наблюдается и на жилье в центральной части страны, особенно вблизи национальных заповедников. Как говорят отзывы, жизнь в этих уголках достаточно комфортна и совершенно безопасна.

При покупке нужно учесть особенности костариканского рынка недвижимости:

Иностранцы могут свободно купить любой жилой или коммерческий объект. Единственное ограничение касается покупки жилья, расположенного в пределах 50 метров от моря, но оно распространяется и на местных жителей.

Объекты, построенные на расстоянии от 50 до 200 метров от берега, разрешается покупать не во всех случаях. Поскольку они попадают под действие закона «О прибрежной и морской зоне», нужно с помощью адвоката убедиться в том, что продавец получил титул на законных основаниях.

Строительство в Коста-Рике идет быстрыми темпами, цены в то же время постепенно растут, поэтому не стоит надолго откладывать покупку.

Инвесторы, которые вкладывают в приобретение недвижимости или земельного участка от 200 000 долларов, получают право на ВНЖ. Кроме самого инвестора, оно распространяется на супруга/супругу и несовершеннолетних детей.

Сколько стоит купить недвижимость в Коста-Рике

Несмотря на небольшие размеры страны, цены на недвижимость в разных регионах сильно отличаются. Цена небольшого дома в тихоокеанских провинциях Пунтаренас и Гуанакасте составит от 200 000 долларов. Стоимость элитного варианта с десятком комнат, бассейном и просторным гаражом начинается от 1 млн. долларов. Верхней ценовой планки не существует. Так, роскошная вилла Мела Гибсона, расположенная на полуострове Никойя, была куплена за 30 млн. долларов. Немного дешевле обойдется жилая недвижимость на берегу Карибского моря. Простой дом в колоритной деревушке Пуэрто-Вьехо обойдется от 100 000 долларов, современные апартаменты — от 150 000 долларов.

Определенным спросом у иностранцев пользуется жилье в столице — городе Сан-Хосе. Дешевые квартиры стоят от 30 000 долларов, но это будет самый простой вариант. Среди обеспеченных покупателей популярны однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные апартаменты в престижных пригородах, например, Эсказу. Стоимость квартиры с ремонтом и минимальным набором мебели — от 70 000 долларов.

Согласно международным исследованиям, за последнее десятилетие Коста-Рика несколько раз занимала первое место в рейтинге самых счастливых стран. Костариканцы — позитивный народ, и к иностранцам, приезжающим на ПМЖ, они тоже относятся очень дружелюбно. В числе других преимуществ — низкие налоги, развитая медицина, невысокая стоимость жизни. Благодаря этому покупку недвижимости в Коста-Рике можно назвать одним из самых удачных способов вложения средств.