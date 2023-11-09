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Инвестиционная недвижимость в Коста-Рике

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1 объект найдено
Alajuela Coffee Farm - Established Top Quality Producer в Алахуэла, Коста-Рика
Alajuela Coffee Farm - Established Top Quality Producer
Алахуэла, Коста-Рика
Комнаты 20
Площадь 2 306 708 м²
Summary: 231 hectares (570 acres) farm located in Costa Rica is an ideal investment op…
€14,10 млн
Realting.com
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