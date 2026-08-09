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Дома в Коста-Рике

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Гуанакасте
38
Cabo Velas
5
Puntarenas Province
4
Tarcoles
4
44 объекта найдено
Вилла 10 комнат в Puriscal, Коста-Рика
Вилла 10 комнат
Puriscal, Коста-Рика
Число комнат 10
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 516 м²
Количество этажей 1
Продажа напрямую от владельца = Оазис мечты, дом с гостевым домом, бассейном и подогретым в…
$980,000
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Дом 2 спальни в Tarcoles, Коста-Рика
Дом 2 спальни
Tarcoles, Коста-Рика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Experience refined tropical living in this stunning 3,000 SQ FT two-story residence, thought…
$875,000
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Дом 2 спальни в Tempate, Коста-Рика
Дом 2 спальни
Tempate, Коста-Рика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Откройте для себя редкое сочетание пригодной для использования земли, конфиденциальности и б…
$305,000
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TekceTekce
Дом 4 спальни в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Дом 4 спальни
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Расположенный на участке площадью 5725,6 м2 (1,41 акра) в охраняемом экологическом сообществ…
$620,000
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Таунхаус в Cabo Velas, Коста-Рика
Таунхаус
Cabo Velas, Коста-Рика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Откройте для себя этот полностью меблированный таунхаус с 2 спальнями и 2,5 ванными комнатам…
$249,000
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Дом 3 спальни в Tarcoles, Коста-Рика
Дом 3 спальни
Tarcoles, Коста-Рика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 325 м²
Количество этажей 2
Водопадный дом представляет собой твердый бетон и сейсмостойкую конструкцию с невероятным ви…
$1,20 млн
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Дом 2 спальни в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Дом 2 спальни
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Just one block from the sand in Playa Junquillal, this newly completed home combines build q…
$365,000
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Дом 4 спальни в Sardinal, Коста-Рика
Дом 4 спальни
Sardinal, Коста-Рика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Откройте для себя современную резиденцию с видом на океан в Coco Bay Estates, эксклюзивном з…
$1,48 млн
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Дом 4 спальни в Cabo Velas, Коста-Рика
Дом 4 спальни
Cabo Velas, Коста-Рика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Каса-дель Соль - это красиво меблированная двухэтажная резиденция в эксклюзивном закрытом со…
$980,000
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Дом 4 спальни в Monte Romo, Коста-Рика
Дом 4 спальни
Monte Romo, Коста-Рика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Первоначально зарегистрированный за 995 000 долларов за этот великолепный, хорошо построенны…
$450,000
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Дом 5 спален в Tamarindo, Коста-Рика
Дом 5 спален
Tamarindo, Коста-Рика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Умер!Картина просыпается каждое утро под успокаивающие звуки волн и ослепительные виды Тихог…
$2,65 млн
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Дом 2 спальни в Tarcoles, Коста-Рика
Дом 2 спальни
Tarcoles, Коста-Рика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Три истории о Пуре Виджа Роскошь4500 SQ FT | 2 спальни | 3,5 ванныШедевр современного дизайн…
$1,10 млн
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Коттедж 2 спальни в Hojancha, Коста-Рика
Коттедж 2 спальни
Hojancha, Коста-Рика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этот потрясающий объект площадью 8 акров, расположенный на холмах над Ходжанчей, представляе…
$210,000
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Дом 2 спальни в Tempate, Коста-Рика
Дом 2 спальни
Tempate, Коста-Рика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Откройте для себя мирную страну, живущую недалеко от традиционной деревни Портегольпе. Этот …
$259,000
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Дом 7 спален в Cabo Velas, Коста-Рика
Дом 7 спален
Cabo Velas, Коста-Рика
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Расположенный недалеко от вершины южного хребта Плайя-Фламинго, Casa Visión - это исключител…
$4,40 млн
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Особняк 3 спальни в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Особняк 3 спальни
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Hacienda Cocobolo - это роскошное поместье, сочетающее южную испанскую архитектуру с прибреж…
$1,95 млн
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Дом 3 спальни в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Дом 3 спальни
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот недавно построенный пляжный дом находится всего в нескольких шагах от белых песков Плай…
$350,000
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Дом 4 спальни в Cabo Velas, Коста-Рика
Дом 4 спальни
Cabo Velas, Коста-Рика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Расположенный в закрытом сообществе Las Ventanas de Playa Grande, El Roble 48 является одноэ…
$945,000
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Дом 3 спальни в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Дом 3 спальни
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Расположенная в спокойных объятиях закрытого экологического сообщества в Гуанакасте, эта пот…
$479,000
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Вилла в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Вилла
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Шагните в полностью меблированную готовую виллу всего в двух кварталах от белых песков Плайя…
$345,000
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Вилла в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Вилла
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Добро пожаловать в Iguana Villas #7 - красиво ухоженная, полностью меблированная вилла, расп…
$280,000
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Особняк 7 спален в Cabo Velas, Коста-Рика
Особняк 7 спален
Cabo Velas, Коста-Рика
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Добро пожаловать в El Palacete Flamingo, исключительную роскошную резиденцию, величественно …
$4,40 млн
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Дом 2 спальни в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Дом 2 спальни
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
ограниченное время Возможности: Каса Diria получила $269 000 До 31 октября 2026 годаДобро по…
$269,000
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Дом 3 спальни в Cutris, Коста-Рика
Дом 3 спальни
Cutris, Коста-Рика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Представляем Casa Palacio, роскошный дом площадью 4200 квадратных футов в Огненной Тихой Оке…
$675,000
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Бунгало в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Бунгало
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Откройте для себя редкую возможность в Пура Джунгла, Плайя Негра: частный участок площадью 5…
$225,000
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Дом 9 спален в Tamarindo, Коста-Рика
Дом 9 спален
Tamarindo, Коста-Рика
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 8
Умер!Эта первоклассная инвестиционная недвижимость, всего в нескольких минутах от Плайя Тама…
$799,000
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Дом 4 спальни в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Дом 4 спальни
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Частная, универсальная недвижимость в желательном Плайя-Негра, Гуанакасте — в нескольких мин…
$395,000
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Дом 3 спальни в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Дом 3 спальни
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Испытайте вершину прибрежной роскоши в этом потрясающем тропическом современном доме, распол…
$779,000
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Дом 3 спальни в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Дом 3 спальни
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта недвижимость имеет очаровательный главный дом в сочетании с уютным арендным блоком, расп…
$699,000
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Дом 2 спальни в Tamarindo, Коста-Рика
Дом 2 спальни
Tamarindo, Коста-Рика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Собственный почти законченный современный дом в спокойном Сан-Хосе-де-Пинилья. Эта 2-комнатн…
$220,000
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