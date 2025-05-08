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Квартиры в Коста-Рике

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Квартира 2 спальни
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Эта прекрасно отремонтированная кондоминиум на берегу океана может похвастаться потрясающим …
$620,000
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Кондо в Tamarindo, Коста-Рика
Кондо
Tamarindo, Коста-Рика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Welcome to AIR HOMES, an exclusive group of 26 elegant condominiums located in Playa Tamarin…
$675,000
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Параметры недвижимости в Коста-Рике

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