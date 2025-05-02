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  4. Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов Sun City с зелеными зонами и спортивными площадками, Dubailand, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов Sun City с зелеными зонами и спортивными площадками, Dubailand, Дубай, ОАЭ

Deira, ОАЭ
от
$1,04 млн
14.04.2025
$1,03 млн
13.04.2025
$1,03 млн
12.04.2025
$1,03 млн
11.04.2025
$1,06 млн
10.04.2025
$1,06 млн
09.04.2025
$1,07 млн
08.04.2025
$1,07 млн
06.04.2025
$1,07 млн
05.04.2025
$1,06 млн
04.04.2025
$1,07 млн
03.04.2025
$1,08 млн
02.04.2025
$1,08 млн
01.04.2025
$1,08 млн
30.03.2025
$1,08 млн
29.03.2025
$1,08 млн
28.03.2025
$1,09 млн
27.03.2025
$1,08 млн
26.03.2025
$1,08 млн
25.03.2025
$1,08 млн
24.03.2025
$1,08 млн
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2
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 21703
ID новостройки на Realting
In CRM: 2391571
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Город
    Deira
  • Метро
    Al Rigga (~ 900 м)
  • Метро
    Union (~ 600 м)

О комплексе

Damac Sun City — это новый жилой комплекс премиум-класса от застройщика Damac Properties, расположенный в динамично развивающемся районе Дубайланд. Этот проект предлагает эксклюзивную коллекцию таунхаусов.

Что делает Damac Sun City особенным?

  • Гармония с природой: Проект создан с акцентом на связь с природой. Зеленые зоны, природные материалы и продуманная планировка создают атмосферу спокойствия и уюта.
  • Современный комфорт: Таунхаусы оснащены всем необходимым для комфортной жизни: просторные планировки, качественные материалы отделки, панорамные окна.
  • Престижное расположение: Комплекс находится в одном из самых перспективных районов Дубая, Дубайленде, откуда легко добраться до центра города, аэропортов и других важных локаций.
  • Развитая инфраструктура: Жители комплекса смогут насладиться всеми преимуществами современной жизни: спортивными площадками, зелеными зонами, торговыми центрами и ресторанами.

Удобства:

  • Клуб
  • Игровая площадка для детей
  • Общественный сад
  • Фитнес-площадки
  • Парк для собак
  • Велосипедная/беговая дорожка
  • Сад ароматов
  • Открытая фитнес-зона

Окончание строительства - 1 квартал 2028 года.

Рассрочка (75/25%)

Удобства и оснащение в доме

С кухонной техникой и корпусной мебелью. Без мягкой мебели!

Расположение и объекты поблизости

Damac Sun City расположен в Дубайленде, одном из самых быстрорастущих районов Дубая. Это стратегически выгодное место, обеспечивающее легкий доступ ко всем важным объектам инфраструктуры города. В непосредственной близости находятся:

  • Dubai Rugby Sevens: Популярное место для проведения спортивных мероприятий.
  • Dubai Outlet Mall: Большой торговый центр с разнообразными магазинами и ресторанами.
  • Центр Дубая: Бизнес и торговый центр города.
  • Международные аэропорты Дубая: Обеспечивают удобное авиасообщение.

Местонахождение на карте

Deira, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов Sun City с зелеными зонами и спортивными площадками, Dubailand, Дубай, ОАЭ
Deira, ОАЭ
от
$1,04 млн
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