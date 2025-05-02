Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов Sun City с зелеными зонами и спортивными площадками, Dubailand, Дубай, ОАЭ

Damac Sun City — это новый жилой комплекс премиум-класса от застройщика Damac Properties, расположенный в динамично развивающемся районе Дубайланд. Этот проект предлагает эксклюзивную коллекцию таунхаусов.
Что делает Damac Sun City особенным?
Удобства:
Окончание строительства - 1 квартал 2028 года.
Рассрочка (75/25%)Удобства и оснащение в доме
С кухонной техникой и корпусной мебелью. Без мягкой мебели!Расположение и объекты поблизости
Damac Sun City расположен в Дубайленде, одном из самых быстрорастущих районов Дубая. Это стратегически выгодное место, обеспечивающее легкий доступ ко всем важным объектам инфраструктуры города. В непосредственной близости находятся: