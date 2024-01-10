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627 объектов найдено
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Коттедж 8 комнат
Дубай, ОАЭ
8
1 529 м²
5
Продается роскошная вилла на острове Пальма Джумейра. Полностью обновленная и полностью ме…
€36,44 млн
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Коттедж 8 комнат
Дубай, ОАЭ
8
795 м²
3
Billionaire Row Продается вилла на острове Пальма Джумейра на берегу G спальни 8 шт ванные …
€15,08 млн
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Коттедж 8 комнат
Дубай, ОАЭ
8
795 м²
3
Billionaire Row Продается вилла на острове Пальма Джумейра на берегу G спальни 8 шт ванные …
€15,12 млн
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Коттедж 72 комнаты
Дубай, ОАЭ
72
6 410 м²
14
Совершенно новое здание в самом центре DIP, Дубай. Жилой дом полностью сдан в аренду Чистая…
€8,80 млн
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Коттедж 132 комнаты
Дубай, ОАЭ
132
16 737 м²
14
Лучшее инвестиционное предложение для будущей линии метро. Новое здание на продажу в Междун…
€16,34 млн
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Коттедж 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
4
220 м²
2
Step into the epitome of luxury living with this exquisite 5-bedroom villa in the heart of …
€854,506
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Коттедж 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
4
220 м²
2
Окунитесь в воплощение роскошной жизни на этой изысканной вилле с 5 спальнями в самом сердц…
€842,229
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Коттедж 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
4
214 м²
2
Welcome to the luxurious living experience at Elan in Tilal Al Ghaf, Dubai. This stunning 3…
€703,456
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Коттедж 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
3
363 м²
2
The super-luxury villa features a modern aesthetic and high-end design and architecture. Th…
€2,14 млн
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Коттедж 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
3
144 м²
2
Embrace a lifestyle of unparalleled luxury in this exceptional 4-bedroom apartment at Malta…
€543,019
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Коттедж 6 комнат
Дубай, ОАЭ
6
650 м²
6
Etagi Real Estate LLC is proud to offer this 6 Bedroom Villa located in Jumeirah Park, Duba…
€3,70 млн
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Коттедж 6 комнат
Дубай, ОАЭ
6
650 м²
6
Etagi Real Estate LLC is proud to offer this 6 Bedroom Villa located in Jumeirah Park, Duba…
€3,72 млн
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Коттедж 6 комнат
Дубай, ОАЭ
6
650 м²
6
Etagi Real Estate LLC is proud to offer this 6 Bedroom Villa located in Jumeirah Park, Duba…
€3,72 млн
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Коттедж 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
4
974 м²
2
Arabella 2 by Dubai Properties, a prestigious home address that offers Villas and Townhouse…
€1,01 млн
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Коттедж 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
4
330 м²
2
Contemporary Living in the Heart of Nature at Verdana, Dubai Investment Park!Experience a h…
€205,113
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Коттедж 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
3
747 м²
2
This super unique villa is one of a kind, stately, and luxurious; it results from joining t…
€3,02 млн
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Коттедж 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
3
747 м²
2
This super unique villa is one of a kind, stately, and luxurious; it results from joining t…
€2,97 млн
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Коттедж 10 комнат
Дубай, ОАЭ
10
1 310 м²
4
Детали недвижимости BUA 14102,88 кв. футов. Площадь участка: 9729 кв. футов. 6 спален 8 Ван…
€49,37 млн
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Коттедж 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
3
500 м²
2
Reconnect and reinvigorate your senses in places of incredible natural beauty with meaningf…
€32,72 млн
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Коттедж 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
3
260 м²
2
Discover the epitome of comfortable living with this impeccable two-bedroom townhouse for s…
€802,187
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Коттедж 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
3
260 м²
2
Discover the epitome of comfortable living with this impeccable two-bedroom townhouse for s…
€805,072
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Коттедж 5 комнат
Дубай, ОАЭ
5
758 м²
2
Jumeirah Park is a project conceptualized and built by master developer Nakheel Properties.…
€2,22 млн
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Коттедж 5 комнат
Дубай, ОАЭ
5
758 м²
2
Jumeirah Park is a project conceptualized and built by master developer Nakheel Properties.…
€2,23 млн
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Коттедж 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
3
221 м²
2
Welcome to the charming 3-bedroom residence at ShamsTown Square! This delightful property o…
€530,677
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Коттедж 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
3
201 м²
2
Таунхаус 2 этажа с 3 спальнями, отличается высокими потолками, стильным интерьером, удобной…
€740,480
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Коттедж 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
3
201 м²
2
Таунхаус 2 этажа с 3 спальнями, отличается высокими потолками, стильным интерьером, удобной…
€743,143
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Коттедж 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
3
201 м²
2
Таунхаус 2 этажа с 3 спальнями, отличается высокими потолками, стильным интерьером, удобной…
€743,143
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Коттедж 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
4
294 м²
2
Elie Saab VIE at The Fields — новый жилой проект премиум-класса от компаний GCo, расположен…
€1,11 млн
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Коттедж 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
4
294 м²
2
Elie Saab VIE at The Fields — новый жилой проект премиум-класса от компаний GCo, расположен…
€1,11 млн
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Коттедж 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
3
253 м²
2
Etagi Real Estate LLC is proud to offer this 3 Bedroom Townhouse located in Al Hebiah Third…
€814,528
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Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ
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