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Дуплексы в Yuezuencueyil Mahallesi, Турция

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3 объекта найдено
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 241 м²
Этаж 5/5
Просторные Квартиры в Новом Жилом Комплексе в Бурсе. Просторные квартиры с 3 спальнями наход…
€123,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Этаж 17/17
Квартира в Бурсе, Нилюфер, в Проекте с Аквапарком и Бассейном. Двухуровневая квартира находи…
€572,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
Этаж 3/3
Двухуровневая Квартира с Видом на Горы и с Террасой в Бурсе. Двухуровневая квартира в Бурсе,…
€108,000

Параметры недвижимости в Yuezuencueyil Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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