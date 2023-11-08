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Жильё в Yuezuencueyil Mahallesi, Турция

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11 объектов найдено
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка в Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка
Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 9/9
Стильные Меблированные Квартиры в Бурсе. Меблированные квартиры 1+1 и 2+1 в Бурсе расположен…
€93,500
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка в Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 1/9
Стильные Меблированные Квартиры в Бурсе. Меблированные квартиры 1+1 и 2+1 в Бурсе расположен…
€107,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка в Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Этаж 1/2
Дом по Доступной Цене с Большим Садом в Бурсе. Отдельный дом расположен в квартале Озлюдже р…
€450,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 242 м²
Этаж 3/5
Просторные Квартиры в Новом Жилом Комплексе в Бурсе. Просторные квартиры с 3 спальнями наход…
€146,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 241 м²
Этаж 5/5
Просторные Квартиры в Новом Жилом Комплексе в Бурсе. Просторные квартиры с 3 спальнями наход…
€118,000
Вилла 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Этаж 1/2
Просторные Виллы с Индивидуальными Садами в Бурсе, Нилюфер. Новые виллы расположены в Гюмюшт…
€635,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Этаж 17/17
Квартира в Бурсе, Нилюфер, в Проекте с Аквапарком и Бассейном. Двухуровневая квартира находи…
€548,000
Дом 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом в Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Дом 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом
Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 272 м²
Этаж 1/3
Роскошная Трехэтажная Вилла 5+1 в Бурсе, Нилюфер. Роскошная вилла в Бурсе, Нилюфер, находитс…
€377,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка в Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 1/9
Стильные Меблированные Квартиры в Бурсе. Меблированные квартиры 1+1 и 2+1 в Бурсе расположен…
€99,500
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка в Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка
Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 1/9
Стильные Меблированные Квартиры в Бурсе. Меблированные квартиры 1+1 и 2+1 в Бурсе расположен…
€88,000
Вилла 6 спален с балконом, с видом на горы, с парковка в Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Вилла 6 спален с балконом, с видом на горы, с парковка
Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 480 м²
Этаж 1/4
Роскошно Оборудованная Вилла 6+1 в Бурсе. Эта уникальная вилла в Бурсе, расположенная в Нилю…
€1,80 млн

Параметры недвижимости в Yuezuencueyil Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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