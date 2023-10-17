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Квартиры в Oezluece Mahallesi, Турция

трехкомнатные
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7 объектов найдено
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Kurucesme, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Kurucesme, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этаж 2/22
Квартиры в Бурсе, Нилюфер в Первоклассном Комплексе со Всеми Удобствами Предлагаемая на прод…
€236,000
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Kurucesme, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Kurucesme, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 14/22
Квартиры в Бурсе, Нилюфер в Первоклассном Комплексе со Всеми Удобствами Предлагаемая на прод…
€144,000
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на горы, с парковка в Kurucesme, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на горы, с парковка
Kurucesme, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 13/22
Квартиры в Бурсе, Нилюфер в Первоклассном Комплексе со Всеми Удобствами Предлагаемая на прод…
€110,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Kurucesme, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Kurucesme, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
Этаж 6/15
Большие Квартиры в Комплексе с Бассейном в Нилюфере, Бурса. Элитные апартаменты расположены …
€256,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Kurucesme, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Kurucesme, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 8/25
Квартиры в Комплексе с Охраной 24/7 в Бурсе, Нилюфер. Квартиры на продажу в Бурсе расположен…
€253,000
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на горы, с парковка в Kurucesme, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на горы, с парковка
Kurucesme, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 15/25
Квартиры в Комплексе с Охраной 24/7 в Бурсе, Нилюфер. Квартиры на продажу в Бурсе расположен…
€137,000
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Kurucesme, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Kurucesme, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 15/25
Квартиры в Комплексе с Охраной 24/7 в Бурсе, Нилюфер. Квартиры на продажу в Бурсе расположен…
€136,000

Параметры недвижимости в Oezluece Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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