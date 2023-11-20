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Жильё в Oezluece Mahallesi, Турция

квартиры
7
9 объектов найдено
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Kurucesme, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Kurucesme, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этаж 2/22
Квартиры в Бурсе, Нилюфер в Первоклассном Комплексе со Всеми Удобствами Предлагаемая на прод…
€238,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Kurucesme, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Kurucesme, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 14/22
Квартиры в Бурсе, Нилюфер в Первоклассном Комплексе со Всеми Удобствами Предлагаемая на прод…
€148,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с видом на горы, с парковка в Kurucesme, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на горы, с парковка
Kurucesme, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 13/22
Квартиры в Бурсе, Нилюфер в Первоклассном Комплексе со Всеми Удобствами Предлагаемая на прод…
€116,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Kurucesme, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Kurucesme, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
Этаж 6/15
Большие Квартиры в Комплексе с Бассейном в Нилюфере, Бурса. Элитные апартаменты расположены …
€196,000
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Вилла 5 спален с балконом, с парковка в Kurucesme, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с парковка
Kurucesme, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 390 м²
Этаж 1/2
Элитная Вилла с 5 Спальнями в Отличном Месте в Бурсе, Озлюдже. Вилла на продажу в Бурсе расп…
€1,04 млн
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Квартира 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Kurucesme, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Kurucesme, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж 8/25
Квартиры в Комплексе с Охраной 24/7 в Бурсе, Нилюфер. Квартиры на продажу в Бурсе расположен…
€212,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с видом на горы, с парковка в Kurucesme, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на горы, с парковка
Kurucesme, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 15/25
Квартиры в Комплексе с Охраной 24/7 в Бурсе, Нилюфер. Квартиры на продажу в Бурсе расположен…
€146,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Kurucesme, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Kurucesme, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 15/25
Квартиры в Комплексе с Охраной 24/7 в Бурсе, Нилюфер. Квартиры на продажу в Бурсе расположен…
€143,000
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Вилла 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом в Kurucesme, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом
Kurucesme, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 391 м²
Этаж 1/2
Виллы для Приватного Образа Жизни в Бурсе, Нилюфер. Виллы в Бурсе расположены в квартале Озл…
€834,000
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Параметры недвижимости в Oezluece Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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