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Квартиры в Evliya Celebi Mahallesi, Турция

однокомнатные
4
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6 объектов найдено
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с телевизором в Evliya Celebi Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с телевизором
Evliya Celebi Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Площадь 132 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция в престижном районе Стамбула, Турция Предлагаются меблированные квартиры. …
€367,242
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Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с тренажерным залом в Evliya Celebi Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с тренажерным залом
Evliya Celebi Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция с гаражом и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция Резиденция располагает…
€249,362
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Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Evliya Celebi Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Evliya Celebi Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Площадь 85 м²
Количество этажей 4
Проект реновации Taksim 360 для получения гражданства в культурном центре Стамбула, Турция …
€564,531
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Квартира 1 спальня в Evliya Celebi Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня
Evliya Celebi Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Роскошные апартаменты в Таксиме Проект Benesta расположен в районе Бейоглу–Таксим. В п…
€287,533
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Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой в Evliya Celebi Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой
Evliya Celebi Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 9
Просторные светлые апартаменты с широкими балконами в новом жилом комплексе, Стамбул, Турция…
€659,000
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Многоуровневые квартиры 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Evliya Celebi Mahallesi, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Evliya Celebi Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 18/4
  Квартира в Стамбуле, Турция, 72.84 м2   Гражданство Онлайн-показ Удалённая сделка…
€449,000
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Параметры недвижимости в Evliya Celebi Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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