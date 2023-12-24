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Жильё в Thanon Phaya Thai Subdistrict, Таиланд

1 объект найдено
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Thanon Phaya Thai Subdistrict, Таиланд
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Thanon Phaya Thai Subdistrict, Таиланд
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Количество этажей 32
Высотный жилой комплекс с лофт-апартаментами рядом с метро, в деловом районе Бангкока, Таила…
€504,297
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Параметры недвижимости в Thanon Phaya Thai Subdistrict, Таиланд

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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