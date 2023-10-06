Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Жилая
  4. Пхукет
  5. Виллы

Виллы с бассейном в Пхукет, Таиланд

Кату
8
Вилла В архив
Очистить
13 объектов найдено
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
RESALE. Пура Вида. Простая жизнь. Чистая Жизнь. Чистая Жизнь. Закрой глаза. Представьте себе…
Цена по запросу
Вилла 4 спальни с балконом, новое здание, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни с балконом, новое здание, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 96 550 м²
С видом на пляж Лайан и великолепным видом на склон холма, резко расположенный на одной из с…
€1,16 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, новое здание в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, новое здание
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 34 350 м²
ПЕРЕПРОДАЖА. Цена снижена с THB 34M до THB 26M! Интимный бутик-курорт предлагает элегантно о…
€664,929
Вилла 1 спальня с балконом, с мебелью, новое здание в Пхукет, Таиланд
Вилла 1 спальня с балконом, с мебелью, новое здание
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Великолепные виды на океан перед вами и величественные горы позади. Расположенный в охраняем…
€144,487
Вилла 3 спальни новое здание, с кондиционером, с видом на море в Ban Tha Pak Waeng, Таиланд
Вилла 3 спальни новое здание, с кондиционером, с видом на море
Ban Tha Pak Waeng, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Этот комплекс вилл, добросовестно рассчитанный на бескомпромиссную 5-звездочную роскошь, ст…
€487,786
Вилла 2 спальни новое здание, с кондиционером, с видом на море в Ban Tha Pak Waeng, Таиланд
Вилла 2 спальни новое здание, с кондиционером, с видом на море
Ban Tha Pak Waeng, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Этот комплекс вилл, добросовестно рассчитанный на бескомпромиссную 5-звездочную роскошь, ст…
€333,748
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, новое здание в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, новое здание
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 184 м²
RESALE. Вдохновленный японской Философией Дзэн минималистского и мирного проживания, эта …
€616,150
Вилла 1 спальня с балконом, с мебелью, новое здание в Пхукет, Таиланд
Вилла 1 спальня с балконом, с мебелью, новое здание
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
ЦЕНА НА ПРОДВИЖЕНИЕ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ! Стильные виллы с бассейном привлекают больше гостей, …
€210,518
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 39 610 м²
Ваш частный роскошный рай, окруженный пышными тропическими джунглями несравнимыми представл…
€526,295
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, новое здание в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, новое здание
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Расположенный на наклонах нетронутого тропического леса в Кароне, Вы можете испытать красот…
€972,362
Вилла 3 спальни с парковкой, новое здание, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с парковкой, новое здание, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
Потрясающий пляж Камала находится всего в 10 минутах ходьбы, а магазины и рестораны находят…
€526,295
Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с мебелью в Пхукет, Таиланд
Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 728 м²
просто ошеломляющая океанская передняя исключительная собственность. С невероятным океаном …
€5,10 млн
Вилла 3 спальни с парковкой, новое здание, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с парковкой, новое здание, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 338 м²
Роскошные виллы с бассейном расположены в Cherngtalay, всего 10 минут езды на пляж Bangtao,…
€577,641

Параметры недвижимости в Пхукет, Таиланд

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти