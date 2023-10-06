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Квартиры с видом на море в Пхукет, Таиланд
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551 объект найдено
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Квартира с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
90 м²
RESALE. A spacious 90 sqm condo in a stunning resort with outstanding facilities and dining …
€302,527
Рекомендовать
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Пхукет, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€126,565
Рекомендовать
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Пхукет, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€67,027
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
2
1
10 640 м²
RESALE. An excellent investment choice, located up on a hill, 2 minutes walk to Kalim Beach…
€292,272
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
4
5
735 м²
RESALE. The pinnacle of luxury coastal living, an unparalleled location overlooking Naithon …
€2,15 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
2
2
29 235 м²
RESALE. A spacious condo with a large terrace and scenic views of the surrounding mountains …
€423,025
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупку…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупку…
Цена по запросу
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пхукет, Таиланд
1
1
52 м²
3/6
Покупка квартиры в проекте Cassia Residence - это уникальное и заманчивое предложение, котор…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
1
1
31 м²
3/7
Проект расположен на пляже Най Янг. Этот проект состоит из 6 элегантных 7-этажных зданий,…
€98,952
Рекомендовать
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
1
1
36 м²
4/8
Подбираете интересную недвижимость в Таиланде? Хотите выгодно приобрести классное жилье н…
€103,456
Рекомендовать
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
1
1
31 м²
4/7
Layan Green Park - это новый проект с уникальной инвестиционной привлекательностью, он строи…
€97,500
Рекомендовать
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
1
1
30 м²
3/7
Layan Green Park - это новый проект с уникальной инвестиционной привлекательностью, он строи…
€95,666
Рекомендовать
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
1
1
32 м²
2/5
Представляем Вашему вниманию новый комплекс апартаментов на первой линии пляжа Лаян, всего в…
€108,117
Рекомендовать
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
1
1
28 м²
3
Новый комплекс с прямым выходом на пляж. Это идеальный вариант для тех, кто любит отдыхать к…
€95,700
Рекомендовать
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
1
1
30 м²
3/7
Уникальное предложение - новый проект который сочетает в себе отель 5* и жилой комплекс для …
€113,750
Рекомендовать
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
1
1
28 м²
3/8
Кондоминимум в стиле тропический модерн расположен в нескольких минутах ходьбы от живописных…
€106,250
Рекомендовать
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Пхукет, Таиланд
1
1
34 м²
4/7
Harmony Naiharn - это премиальный проект кондоминиума и апартаментов с 5 звездочным сервисом…
€112,280
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
2
1
39 м²
2/6
Местоположение: рядом с ТЦ Фестиваль Площадь проекта: 4,743 кв.м. Всего зданий: всего 2 зд…
€94,102
Рекомендовать
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Пхукет, Таиланд
1
1
31 м²
5/5
The Proud Rawai Condominium - пятиэтажное здание с 48 апартаментами воплощает в себе высочай…
€88,780
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Пхукет, Таиланд
2
1
55 м²
3/7
Идеальный выбор для проживания в районе Раваи. Современный стиль проекта обеспечивает комфор…
€103,350
Рекомендовать
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
1
1
29 м²
3/9
112 студий и 61 апартамент с 2 спальнями - 3 бассейна с панорамным видом - 3 бара у бассей…
€97,900
Рекомендовать
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
1
1
31 м²
6/7
Palmetto Park Condominium - новый жилой проект, расположенный в Карон, Пхукет. Комплекс заду…
€105,884
Рекомендовать
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
1
1
36 м²
3/7
Проект расположен на пляже Най Янг. Этот проект состоит из 6 элегантных 7-этажных зданий,…
€114,928
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
2
1
37 м²
4/8
Инвестируйте в Роскошную Жизнь рядом с Аэропортом и Пляжем на Пхукете! Мы представляем ва…
€100,770
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку…
Цена по запросу
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Квартира с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупку…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Квартира с дизайнерским ремонтом в популярном комплексе The Panora Phuket Condominiums в рай…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку…
Цена по запросу
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Квартира с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Отличная квартира в жилом комплексе Surin Sabai, расположенном в Чонг Тале, Пхукет. Апартаме…
Цена по запросу
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