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Дома в Паттайя, Таиланд

виллы
6
22 объекта найдено
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы в Паттайя, Таиланд
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Современный таунхаус, расположенный на тихой улице в нескольких минутах от пляжа, в районе П…
Цена по запросу
Дом в центре города в Паттайя, Таиланд
Дом в центре города
Паттайя, Таиланд
Уютная вилла в большом коттеджном комплексе Baan Dusit Pattaya, в 15 км от центра Паттайи и …
Цена по запросу
Дом в центре города в Паттайя, Таиланд
Дом в центре города
Паттайя, Таиланд
Arom Jomtien Pattaya - бутик-резиденция высокого качества, расположенный в курортном городе …
Цена по запросу
Дом в центре города в Паттайя, Таиланд
Дом в центре города
Паттайя, Таиланд
NARITA VILLA - это новый комплекс, состоящий из вилл, который расположен в Паттайе. Комплекс…
Цена по запросу
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
Свяжитесь с брокерами по недвижимости ALZA REAL ESTATE, вы оцените наш подход и станете парт…
€231,036
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
Свяжитесь с брокерами по недвижимости ALZA REAL ESTATE, вы оцените наш подход и станете парт…
€403,606
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Предлагаем уникальный проект The Prospect Pattaya – престижное комьюнити, которое заслуживае…
€807,495
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
Предлагаем уникальный проект The Prospect Pattaya – престижное комьюнити, которое заслуживае…
€537,419
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
ОБ ОБЪЕКТЕ: Новая шикарная вилла в закрытом охраняемом поселке с собственной большой те…
€872,280
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Паттайя, Таиланд
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Паттайя, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Свяжитесь с брокерами по недвижимости ALZA REAL ESTATE, вы оцените наш подход и станете п…
€225,378
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Свяжитесь с брокерами по недвижимости ALZA REAL ESTATE, вы оцените наш подход и станете п…
€659,160
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Паттайя, Таиланд
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Паттайя, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Свяжитесь с брокерами по недвижимости ALZA REAL ESTATE, вы оцените наш подход и станете п…
€612,953
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Свяжитесь с брокерами по недвижимости ALZA REAL ESTATE, вы оцените наш подход и станете п…
€234,808
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Свяжитесь с брокерами по недвижимости ALZA REAL ESTATE, вы оцените наш подход и станете п…
€353,627
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
The Infini Pattaya — это закрытое комьюнити, состоящее всего из 14 вилл с собственным бас…
€401,626
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
Предлагаем уникальный проект The Prospect Pattaya – престижное комьюнити, которое заслужи…
€1,02 млн
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море в Паттайя, Таиланд
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Паттайя, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€263,343
Вилла 3 спальни с мебелью, с видеонаблюдением, с парковка в Паттайя, Таиланд
Вилла 3 спальни с мебелью, с видеонаблюдением, с парковка
Паттайя, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Количество этажей 1
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€144,831
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Паттайя, Таиланд
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Паттайя, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
NARITA VILLA - это новый комплекс, состоящий из вилл, который расположен в Паттайе. Комплекс…
€218,777
Вилла 3 спальни в Паттайя, Таиланд
Вилла 3 спальни
Паттайя, Таиланд
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Крупнейший новый проект роскошных вилл в Паттайе! На огромном земельном участке площадью в …
€450,263
Вилла 10 спален в Паттайя, Таиланд
Вилла 10 спален
Паттайя, Таиланд
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 2 400 м²
Самая роскошная вилла с 10 спальнями на продажу в Паттайе. Впечатляющая скидка. Цена сниж…
€4,12 млн
Вилла 3 спальни в Паттайя, Таиланд
Вилла 3 спальни
Паттайя, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 040 м²
Фантастическое предложение для этой роскошной виллы с бассейном в районе На ДжомтьенСпециаль…
€423,505

Параметры недвижимости в Паттайя, Таиланд

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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