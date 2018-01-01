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Комплекс вилл недалеко от аэропорта и всей необходимой инфраструктуры, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
от
€140,054
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10
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О комплексе

Предлагаются современные виллы в японском стиле.

Преимущества

Ежегодный доход 6% в течение 3 лет.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в зеленом районе, рядом с аэропортом и школами, в пешей доступности от торгового центра.

  • Пляж Ванг Тао - 11 км
  • Пляж Май Као - 10 км
  • Международный аэропорт Пхукета - 8,2 км
Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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Комплекс вилл недалеко от аэропорта и всей необходимой инфраструктуры, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€140,054
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Резиденция PATONG BAY HILL – Condominium
Резиденция PATONG BAY HILL – Condominium
Пхукет, Таиланд
от
€193,411
Площадь 60 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
PATONG BAY HILL - Кондоминиум Резиденция Seaview в Патонг-Бэй представляет собой современную застройку из 454 единиц по 45,5 квадратных метров. Номера оформлены в строгом стиле и оформлены в современном стиле и предлагают великолепный вид на залив Патонг. В каждой квартире с одной спальней есть собственный балкон, а также балконный бассейн с видом на море, где владельцы могут расслабиться и отдохнуть, любуясь захватывающими дух видами Андаманского моря. Отель Seaview Residence Patong Bay расположен высоко на холмах на окраине электрического района Патонг Бич, откуда открывается захватывающий вид на залив Патонг. В 454 апартаментах с одной спальней есть кухня открытого плана, гостиная и столовая, обеспечивающие достаточно места. Тропический современный дизайн дополняется ландшафтными садами и естественным видом на горы. Хотя территория проекта чувствует себя отдаленной и уединенной, они находятся в нескольких минутах ходьбы от пляжа Патонг. Есть общий бассейн, тренажерный зал, спа, рестораны и кафе, а также клуб. Проект также включает в себя достаточное парковочное место. Условия покупки Условия гарантии аренды 7% NET (при условии WHT) гарантия аренды (без ежемесячных платежей, без электричества, без обслуживания, без тонущего фонда ...) в течение первых 15 лет. Гарантия аренды будет выплачиваться каждый год заранее. Вариант обратного выкупа Через 10 лет с даты закрытия покупатель может подать заявку на опцион обратного выкупа и вернуть все уплаченные деньги. Через 15 лет возможность пересмотра нового срока гарантии аренды. Условия оплаты 200 000 бат резервирование депозита 40% при подписании Договора купли-продажи в течение 30 дней с момента подписания Соглашения о резервировании. 20% после завершения инфраструктуры. 20% после завершения строительства фундамента 10% при завершении строительства здания 10% (минус депозит) при передаче ключей Преимущества для владельца Возможность для владельца использовать устройство 4 недели в низкий сезон или 2 недели в высокий сезон и 2 недели в низкий сезон, без затрат на электричество, воду и ежемесячную плату. Владелец также может получить права на использование единицы в течение пикового сезона при выплате компенсации в размере 50% от официальной арендной платы. ОСОБЕННОСТИ Тип недвижимости: Апартаменты с видом на море Площадь участка (m²): 32 262 кв.м. Планировка: 45,5 кв.м, 1 спальня Всего единиц: 454 Собственность: Защищенный лизинговый склад с 7% чистой гарантией на 15 лет Стиль: тропический / современный Кухня: кухня открытого плана Гостиная: гостиная открытого плана Бассейн: Частные балконы с видом на море Балкон: Частный Сад: Пейзажный сад Вид: Море / Гора
Жилой комплекс Quintara MHy'GEN Ratchada Huai Khwang
Жилой комплекс Quintara MHy'GEN Ratchada Huai Khwang
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от
€57,087
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
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