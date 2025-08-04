Вилла WISDOM FiRST RESIDENCE

Премиальный вилловый посёлок в сердце Wisdom Valley!
Всего в 15 минутах от побережья Паттайи!
Доступна рассрочка!
Жизнь в WISDOM FiRST RESIDENCE - это гармония природы, архитектуры и семейных ценностей. Здесь вы можете провести время на свежем воздухе - покататься на велосипедах, каяках, устроить пикник и поиграть на зелёных полях. Виллы выполнены в стиле Mid-Century Modern - с просторными помещениями, панорамными окнами и продуманной эргономикой. Каждая вилла словно мини-резорт, где пространство внутри плавно перетекает в уютную зону на открытом воздухе.
Инфраструктура посёлка: современный клубхаус, бассейн, фитнес, ландшафтный парк, скейт-парк, трасса BMX, баскетбольные площадки, живописное озеро, профессиональная охрана и видеонаблюдение.
Рядом располагаются:
- Thammasat University – 11,1 км;
- Siam Country Club – 8,7 км;
- Pattaya Dolphinarium – 12,9 км;
- Central Pattaya – 20 км;
- Terminal 21 – 19,7 км;
- Bangkok Hospital Pattaya – 17,1 км.
* Стоимость может меняться в зависимости от курса.