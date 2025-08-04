Вилла WISDOM FiRST RESIDENCE

Премиальный вилловый посёлок в сердце Wisdom Valley!

Всего в 15 минутах от побережья Паттайи!

Доступна рассрочка!

Жизнь в WISDOM FiRST RESIDENCE - это гармония природы, архитектуры и семейных ценностей. Здесь вы можете провести время на свежем воздухе - покататься на велосипедах, каяках, устроить пикник и поиграть на зелёных полях. Виллы выполнены в стиле Mid-Century Modern - с просторными помещениями, панорамными окнами и продуманной эргономикой. Каждая вилла словно мини-резорт, где пространство внутри плавно перетекает в уютную зону на открытом воздухе.

Инфраструктура посёлка: современный клубхаус, бассейн, фитнес, ландшафтный парк, скейт-парк, трасса BMX, баскетбольные площадки, живописное озеро, профессиональная охрана и видеонаблюдение.

Рядом располагаются:

- Thammasat University – 11,1 км;

- Siam Country Club – 8,7 км;

- Pattaya Dolphinarium – 12,9 км;

- Central Pattaya – 20 км;

- Terminal 21 – 19,7 км;

- Bangkok Hospital Pattaya – 17,1 км.

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!

* Стоимость может меняться в зависимости от курса.