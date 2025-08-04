  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Паттайя
  4. Вилла WISDOM FiRST RESIDENCE

Вилла WISDOM FiRST RESIDENCE

Паттайя, Таиланд
от
$675,387
;
19
ID: 27379
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

Дополнительно

  • Удаленная сделка

О комплексе

Премиальный вилловый посёлок в сердце Wisdom Valley!
Всего в 15 минутах от побережья Паттайи!
Доступна рассрочка!

Жизнь в WISDOM FiRST RESIDENCE - это гармония природы, архитектуры и семейных ценностей. Здесь вы можете провести время на свежем воздухе - покататься на велосипедах, каяках, устроить пикник и поиграть на зелёных полях. Виллы выполнены в стиле Mid-Century Modern - с просторными помещениями, панорамными окнами и продуманной эргономикой. Каждая вилла словно мини-резорт, где пространство внутри плавно перетекает в уютную зону на открытом воздухе.

Инфраструктура посёлка: современный клубхаус, бассейн, фитнес, ландшафтный парк, скейт-парк, трасса BMX, баскетбольные площадки, живописное озеро, профессиональная охрана и видеонаблюдение.

Рядом располагаются:

- Thammasat University – 11,1 км;
- Siam Country Club – 8,7 км;
- Pattaya Dolphinarium – 12,9 км;
- Central Pattaya – 20 км;
- Terminal 21 – 19,7 км;
- Bangkok Hospital Pattaya – 17,1 км.

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса.

Местонахождение на карте

Паттайя, Таиланд

Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
