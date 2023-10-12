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Жильё возле озера в Таиланде

Провинция Пхукет
3504
Пхукет
3382
Чонбури
518
Паттайя
511
Бангкок
116
Khlong Toei Subdistrict
33
Патонг
30
Кату
12
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78 объектов найдено
Дом 4 спальни с личным бассейном, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с личным бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 590 м²
Количество этажей 1
€1,11 млн
Дом 4 спальни с личным бассейном, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с личным бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 590 м²
Количество этажей 1
€1,34 млн
Дом 3 спальни с личным бассейном, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Дом 3 спальни с личным бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
€617,888
Дом 4 спальни с личным бассейном, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с личным бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 413 м²
Количество этажей 1
€831,022
Кондо 2 спальни с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 229 м²
Этаж 2/3
€1,42 млн
Кондо 2 спальни с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 304 м²
Количество этажей 3
€1,52 млн
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Площадь 29 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с видом на поле для гольфа в живописном элитном районе, Пхукет, Таиланд Ре…
€114,583
Кондо 3 спальни с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 336 м²
Количество этажей 3
€2,42 млн
Кондо 1 спальня с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 2/7
€162,128
Кондо 1 спальня с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 3/7
€172,422
Кондо 2 спальни с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 312 м²
Этаж 1/3
€1,49 млн
Дом 4 спальни с бассейном, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 950 м²
Количество этажей 2
Добро пожаловать в этот исключительный дом, расположенный в престижных домах Лагуны, откуда …
€1,16 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 426 м²
Расположенный в живописном районе Банг Тао, всего в 1,5 км от изумрудного пляжа, данный прое…
€911,000
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Пхукет, Таиланд
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 420 м²
Расположенный в живописном районе Банг Тао, всего в 1,5 км от изумрудного пляжа, данный прое…
€807,000
Кондо 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 5/6
€247,052
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 697 м²
Новый роскошный проект вилл в идеальном месте, в окружении пышной природы с видом на горы и …
€1,67 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 620 м²
Это новое продолжение уже построенного проекта, расположенного в тихом районе Лаян. Это мест…
€1,19 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 660 м²
Новый роскошный проект вилл в идеальном месте, в окружении пышной природы с видом на горы и …
€1,18 млн
Дом 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с джакузи в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с джакузи
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Вилла является частью знаменитого отеля Angsana Resort Villas на роскошном курорте Лагуна Пх…
Цена по запросу
Дом 6 спален с видом на горы, с видом на город, с видом на озеро в Кату, Таиланд
Дом 6 спален с видом на горы, с видом на город, с видом на озеро
Кату, Таиланд
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 948 м²
Количество этажей 3
Описание THE PRIVA - это новый жилой комплекс, расположенный на территории живописного гольф…
€1,07 млн
Кондо 2 спальни с личным бассейном, с джакузи, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с личным бассейном, с джакузи, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Этаж 2/7
€294,018
Кондо 2 спальни с личным бассейном, с джакузи, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с личным бассейном, с джакузи, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 7/7
€345,616
Кондо 2 спальни с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 7/3
€479,435
Кондо 2 спальни с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 4/7
Вот новый кондоминиум мирового класса в Laguna Resort от давно созданной Banyan Tree Group, …
€290,544
Кондо 1 спальня с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4/3
€170,106
Кондо 1 спальня с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 5/3
€206,649
Кондо 2 спальни с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 7/3
€304,440
Кондо 2 спальни с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 4/7
Вот новый кондоминиум мирового класса в Laguna Resort от давно созданной Banyan Tree Group, …
€246,280
Дом 4 спальни с бассейном, с личным бассейном, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с бассейном, с личным бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 671 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Кондо 2 спальни с видом на город, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с видом на город, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 7/7
€347,417

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